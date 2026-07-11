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QUIZ. 20 pytań z teleturniejów. Już 12/20 to będzie szczyt możliwości nawet dla omnibusa

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:51
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QUIZ. 20 pytań z teleturniejów. Już 12/20 to będzie szczyt możliwości nawet dla omnibusa/Shutterstock
W tym quizie zadajemy Wam pytania, które padły w popularnych teleturniejach. Niektóre z nich są banalnie proste, w odpowiedzi na inne trzeba nieco pogłówkować i przypomnieć sobie nieco wiadomości ze szkoły. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie i zdobyć komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukamaturawiedzaquiz
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