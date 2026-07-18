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Powtórka ze szkolnej lektury. QUIZ o powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Będzie chociaż 6/12?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:10
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Trudny QUIZ o powieści "Lalka" Bolesława Prusa. Będzie chociaż 6/12? Komplet tylko dla moli książkowych/Shutterstock
"Lalka" Bolesława Prusa to nie tylko lektura szkolna, ale jedna z tych książek, którą wielu Polaków po prostu uwielbia. W tym quizie pytamy właśnie o tę powieść. Pamiętacie jej bohaterów oraz fabułę? To będzie naprawdę niezłe wyzwanie, ale warto spróbować.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturalalkalektury szkolnequiz
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