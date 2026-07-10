QUIZ. 25 pytań o życiu w PRL. Urodzonym przed 89 pójdzie jak z płatka. Młodzi polegną na ostatnim

QUIZ. 25 pytań o życiu w PRL. Urodzonym przed 89 pójdzie jak z płatka. Młodzi polegną na ostatnim / NAC

Ten quiz to 25 pytań, które wrócą wspomnieniami do dawnych lat, do minionej epoki i czasów PRL. Pytamy o codzienność, zwyczaje i trochę o politykę. Młodzi już na 2. pytaniu będą mieli pod górkę. A jak poradzą sobie ci, którzy wtedy żyli? Czy wyłożą się na ostatnim?

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