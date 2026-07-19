QUIZ mocno nostalgiczny. 18 sentymentalnych pytań. Na to nr 6 odpowiedzą tylko dzieci czasów PRL
dzisiaj, 04:43
PRL/NAC
To quiz bardzo sentymentalny. Stanie w kolejkach, kartki na cukier czy płaszcz, cudem zdobywane artykuły gospodarstwa domowego. Taka była prl-owska rzeczywistość. Życie codzienne w tamtych czasach nie należało do łatwych, ale do dziś wspominane jest z sentymentem. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie tamte czasy.
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Źródło dziennik.pl
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