Tylko urodzeni przed 1980 rokiem osiągną sukces. Młodzież na tym quizie PRL polegnie z kretesem

kolejka PRL / AKPA

Myślisz, że czasy PRL masz w małym palcu? Kartki, kolejki, Pewexy i załatwianie po znajomości to wspomnienia, ale jakie... A może chcesz na chwilę wrócić do tamtych czasów i sprawdzić, ile z codzienności PRL naprawdę zostało w pamięci? Ten quiz to krótka podróż w przeszłość, dlatego tylko starsi zdobędą komplet punktów. Młodzi raczej polegną.

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