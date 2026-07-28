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Tylko urodzeni przed 1980 rokiem osiągną sukces. Młodzież na tym quizie PRL polegnie z kretesem

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 06:08
kolejka PRL
kolejka PRL/AKPA
Myślisz, że czasy PRL masz w małym palcu? Kartki, kolejki, Pewexy i załatwianie po znajomości to wspomnienia, ale jakie... A może chcesz na chwilę wrócić do tamtych czasów i sprawdzić, ile z codzienności PRL naprawdę zostało w pamięci? Ten quiz to krótka podróż w przeszłość, dlatego tylko starsi zdobędą komplet punktów. Młodzi raczej polegną.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLWartość sentymentalnaquizsymbole PRL-u
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