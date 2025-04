Córka Patrycji uczy się w renomowanym liceum w Gdańsku, w klasie maturalnej. Chce zdawać, w ramach rozszerzenia egzaminu dojrzałości, biologię i chemię. Od początku IV klasy ma korepetycje z tych przedmiotów, a oprócz tego prywatne lekcje z matematyki. Każde 60 minut kosztuje mnie 150 zł. W sumie co miesiąc wydaję na jej korepetycje 4,2 tys. zł - mówi Patrycja, cytowana przed Forbes. Tłumaczy, że zdecydowała się na większe ceny za korepetycje, ponieważ zależy jej bardzo na efektach i jakości.

Nauczyciele wymagali, korepetytorzy tłumaczyli

Zapewnia, że każdy z jej znajomych, którego dziecko zdaje maturę, wydaje fortunę na korepetycje. Jej zdaniem renoma dobrych szkół polega głównie na tym, że rodzice uczniów inwestują w ich zajęcia prywatne. Potwierdza to Małgorzata, mama Ewy z prestiżowego liceum w Krakowie.

Reklama

Jej córka chodzi do klasy biologiczno-chemicznej. Już od pierwszej klasy część dzieci miała korepetycje z biologii, chemii i matematyki. Głównie z tego powodu, że nauczyciele mieli bardzo duże wymagania, natomiast nie mieli czasu, albo cierpliwości, aby tłumaczyć. Uczniowie nie rozumieli tematów, a ich wyjaśnianiem zajmowali się korepetytorzy - mówi Dziennik.pl Małgorzata.

Wspomina, że kiedyś nauczycielka chemii zabroniła pobierania korepetycji, powiedziała, że sama będzie im tłumaczyć. Kiedy jednak uczennica zadała jej pytanie, zapytała z oburzeniem "To ty tego nie wiesz? Co robisz więc w klasie biologiczno-chemicznej?". W efekcie wszyscy dalej uczyli się na korepetycjach.

Reklama

Już w klasie III do zestawu dodatkowych lekcji z biologii, chemii i matematyki doszedł angielski i polski. Teraz niektórzy płacą nawet 3 tys. miesięcznie. Strach pomyśleć, co będzie w klasie maturalnej, bo niektórzy planują jeszcze dodatkowo kursy maturalne - opowiada Małgorzata.

Cena korepetycji przed maturą

Serwis e-korepetycje.net przeanalizował ponad 41 tys. ogłoszeń z ofertą przygotowania do matury w 30 największych miastach w Polsce. Uwzględnił korepetytorów oferujących zajęcia stacjonarne i online. Ceny ujednolicił do zajęć trwających 60 minut.

Z zebranych danych wynika, że średnia cena za 60 minut lekcji wynosi:

język polski – 69,73 zł,

matematyka – 70,84 zł,

język angielski– 68,92 zł,

język niemiecki – 67,57 zł,

historia – 63,02 zł,

fizyka – 85,52 zł,

chemia – 78,96 zł ,

biologia – 75,73 zł.

"Ceny korepetycji przedmiotów, z których egzaminy są obowiązkowe na maturze, czyli polskiego, matematyki oraz angielskiego – najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego, oscylują na (…) poziomie około 70 zł za 60 minut zajęć" – podał serwis. Znacznie więcej trzeba zapłacić za przedmioty ścisłe potrzebne, by dostać się na studia techniczne lub medyczne. W serwisie są też znacznie tańsze oferty lub propozycje wymiany (np. mój angielski za twój niemiecki).

"Zajęcia na poziomie akademickim lub wprost przygotowujące do konkretnych kierunków studiów to koszt rzędu kilkuset złotych za spotkanie" – poinformował serwis. Ceny korepetycji w stolicach województw różnią się nawet o kilkanaście złotych. Uczniowie chcący doskonalić język polski najwięcej zapłacą w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie – średnio ponad 78 zł za 60 minut. Najniższe ceny obowiązują w Zielonej Górze i Toruniu – około 62 zł.

W przypadku zajęć z matematyki najwyższe koszty poniosą uczniowie w Szczecinie i Warszawie – około 75 zł za godzinę, podczas gdy najkorzystniejsze ceny znajdą w Lublinie i Rzeszowie – około 65 zł. Z kolei korepetycje z języka angielskiego kosztują od 63 zł w Olsztynie do 76,5 zł w Warszawie.

Kursy na uczelniach przed maturą

Korepetycje nie są jedyną dodatkową formą pomocy maturzystom przed egzaminami. Specjalne kursy organizują też uczelnie. Na przykład Uniwersytet Śląski z myślą o maturzystach przygotował specjalną ofertę kursów: sześciomiesięczne Intensywne Kursy Maturalne, trzymiesięczne Intensywne Kursy Maturalne, Szybkie Powtórki Maturalne, Nocne Powtórki Maturalne i Weekendowe Powtórki Maturalne.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Co jest obowiązkowe na maturze?

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim geografia. Na kolejnych miejscach są: język polski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, informatyka.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego, wyniki służą do rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. W tym roku matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.