W związku z tym, jak czytamy na stronach Infor.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie zmian, które mają poprawić komfort nauki w czasie upałów.

W nowych przepisach nowością ma być możliwość skracania lekcji — z tradycyjnych 45 minut do 25 minut — kiedy temperatura w klasach przekracza rozsądne granice. Zajęcia mogłyby też zaczynać się wcześniej, by wykorzystać chłodniejsze godziny poranne.

25-minutowe lekcje i zajęcia online? MEN szykuje rewolucję w szkołach

To nie wszystko. Szkoły mają zostać zobowiązane do zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej. A dyrektorzy otrzymają formalne prawo do przejścia na naukę zdalną, jeśli warunki w budynku będą zagrażać zdrowiu uczniów i kadry.

Dotychczas, niektóre placówki skracały lekcje na własną rękę. Brak jasnych przepisów oznaczał jednak, że dyrektorzy podejmowali takie decyzje bez formalnego wsparcia.

Niedawno szefowa MEN Barbara Nowacka podkreśliła, że aktualne regulacje są anachroniczne — pozwalają reagować jedynie na ekstremalne mrozy, ignorując upały, które z roku na rok stają się bardziej dotkliwe. Przepisy nie przystają do rzeczywistości – zaznaczyła ministra.

Nowe rozwiązania są obecnie konsultowane z samorządami i dyrektorami szkół. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mają wejść w życie od początku nowego roku szkolnego.

