To przełomowy moment, który przyniesie ulgę i nową siłę do działania – zwłaszcza dla czterech znaków zodiaku, które odczują tę zmianę najmocniej.

Mars kończy retrogradację. Te 4 znaki znowu zaczną żyć

Baran – Odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem

Jako podopieczny Marsa, mocno odczułeś ten okres zawieszenia i frustracji. Retrogradacja mogła przynieść konflikty rodzinne, nieporozumienia w pracy lub trudności w realizacji celów. Teraz jednak odzyskasz swoją determinację i poczujesz, że wszystko zaczyna się układać. To doskonały czas, by podejmować decyzje, które długo odkładałeś.

Lew – Wracasz do gry!

Mars już za kilka tygodni ponownie zawita do Twojego znaku, a to oznacza, że przed Tobą prawdziwe odrodzenie! Przez ostatnie tygodnie mogłeś czuć się ospały, brakowało Ci motywacji, a Twoje plany utknęły w martwym punkcie. Teraz jednak zaczynasz błyszczeć jak prawdziwy król zodiaku. Gdy Mars ponownie wkroczy do Lwa, przyniesie Ci falę energii, pewności siebie i odwagi.

Skorpion – Moc, jakiej dawno nie czułeś

Dla Ciebie, Skorpionie, retrogradacja Marsa była jak jazda bez trzymanki – emocjonalne burze, niezdecydowanie, a może nawet konflikty z bliskimi. Teraz jednak wracasz do siebie. Będziesz miał okazję dokończyć ważne sprawy i naprawić to, co ostatnio się rozpadło. Przygotuj się na okres intensywnych zmian, które ostatecznie wyjdą Ci na dobre.

Rak – Wreszcie ulga i jasność

Mars w Twoim znaku oznaczał dużo wewnętrznych napięć, wątpliwości i poczucia, że walczysz z wiatrakami. Ale dobra wiadomość – ten trudny czas dobiega końca. Odzyskasz pewność siebie i łatwiej będzie Ci podejmować decyzje. Od teraz działaj odważniej, bo kosmos Ci sprzyja.

Co zmieni koniec retrogradacji Marsa?

Mars w ruchu prostym oznacza większą jasność umysłu, przyspieszenie spraw, na które długo czekaliśmy, a także wzrost motywacji i chęci do działania. To świetny moment na rozpoczęcie nowych projektów, odważne decyzje i ruszenie naprzód po czasie stagnacji.