Ostrzeżenie IMGW II stopnia przed silnym wiatrem zostało wydane dla północnych części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości do 65 km/h, w porywach do 95 km/h, a także możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 2.

Ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dotyczy północnej i centralnej Polski: objęto nim tereny

woj. warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

większość obszaru woj. wielkopolskiego,

północną część woj. łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h i możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do końca piątkowego wieczoru.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy zaś większości kraju; nie objęto nim tylko terenów zachodniej Polski. Na pozostałym obszarze kraju prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna będzie się wahać od minus 4 st. C do minus 1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od minus 5 st. C do minus 2 st. C. Alert obowiązuje do piątku do godz. 10.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem w pasie Pomorza. Wiadomość o treści: "Uwaga! Dziś i jutro (03/04.01) prognozowany bardzo silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" otrzymali mieszkańcy powiatów gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego i Koszalin w woj. zachodniopomorskim i lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego i Słupsk w woj. pomorskim.

GDDKiA w związku z występującymi w Polsce warunkami atmosferycznymi zbadało sytuację na drogach. Według informacji z godz. 7 w piątek, 3 stycznia, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach w ciągu ostatniej doby pracowało 1360 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.