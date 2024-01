Koniec roku przyniósł zapowiedzi licznych zmian w edukacji. Nowy rok – pytania o to, których z nich możemy spodziewać się najwcześniej, a na które poczekamy do września. W najnowszych wywiadach o nadchodzących zmianach w oświacie wypowiedziała się wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Przedmiotem dyskusji był m.in. podręcznik do HiT oraz podstawy programowe.