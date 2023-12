Harmonogram ferii zimowych 2024

Terminy "zimowych wakacji" są już znane od 2022 roku. Harmonogram podany na stronie gov.pl podaje następujące daty dla ferii zimowych w roku szkolnym 2023/2024:

15 – 28 stycznia 2024 – wolne mają uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego,

– wolne mają uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, 22 stycznia – 4 lutego 2024 – to termin wypoczynku dla uczniów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,

– to termin wypoczynku dla uczniów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, 29 stycznia – 11 lutego 2024 – w tym czasie odpoczywać będą dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego,

– w tym czasie odpoczywać będą dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, 12 – 25 lutego 2024 – w ostatniej turze ferii znajdą się uczniowie ze szkół województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Reklama

Jak dostać dofinansowanie na ferie zimowe?

Reklama

Koszty wyjazdu na ferie zimowe można mocno obniżyć korzystając z jednego z dwóch, dostępnych źródeł. Pierwszy dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, z drugiego mogą skorzystać rolnicy. Jakie są warunki przyznania dofinansowania?

Dofinansowanie z ZFŚS na ferie zimowe 2024

Rodzic ucznia musi być zatrudnionym na umowę o pracę w firmie zatrudniającej powyżej 50 pracowników i prowadzącej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aby spełnić warunki dofinansowania należy m.in. złożyć odpowiedni wniosek i zaświadczenie o dochodach. Na bazie zaświadczenia zostanie ustalona wysokość przyznanego dofinansowania. W zależności od indywidualnej sytuacji osobistej pracownika przyznane dofinansowanie może wynieść nawet do 1914,34 zł. Otrzymany urlop należy wykorzystać w ciągu 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Dofinansowanie do ferii zimowych z FSUSR

Szansę na finansowanie wyjazdu na ferie zimowe posiadają również dzieci rolników. Projekt dofinansowania prowadzi Fundacja "Szansa dla gmin". O dopłatę do wyjazdu mogą ubiegać się:

dzieci rolników odprowadzających składki społeczne rolników,

dzieci urodzone pomiędzy 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2019.

Reklama

Dodatkowy warunek jaki należy spełnić to wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto Fundacji – kwota zostanie wliczona w koszt pobytu ucznia w wybranych placówkach wypoczynkowych (spis jest dostępny na stronie projektu szansadlagmin.pl). Rodzice dziecka zapłacą za siedmiodniowy pobyt w jednym z ośrodków 750 zł, natomiast fundacja dopłaci kwotę 900 zł.

Dofinansowanie dla organizatorów zajęć

O kwotę do prawie 30 tys. złotych mogą z kolei ubiegać się jednostki organizujące zajęcia dla dzieci. Aktualnie trwa rekrutacja do programu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej "odLOTTOwe ferie 2024" [źródło: fundacjalotto.pl]. Zgodnie z regulaminem programu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

jednostki sektora finansów publicznych prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

jednostki samorządu terytorialnego,

jednostki budżetowe,

szkoły,

samorządowe instytucje kultury,

niepubliczne szkoły podstawowe,

organizacje pozarządowe.

Uzyskanie dofinansowanie wymaga przedstawienia projektu zajęć dla dzieci. Projekt dotyczy wyłącznie zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Zajęcia muszą odbywać się na terenie Polski, w jednym z terminów ferii zimowych podanych przez MEiN. Dodatkowe warunki to m.in. konieczność trwania obozu od 5 do 10 dni oraz zapewnienie dzieciom przynajmniej 1 ciepłego posiłku dziennie. Dofinansowywane są jedynie zajęcia stacjonarne. Nabór do projektu wystartował 19.12, a wnioski należy składać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu.