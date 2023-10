Dofinansowanie kompetencji cyfrowych

Tak zwany "bon na laptopa" to efekt Ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakres osób uprawnionych do odebrania bonu został precyzyjnie określony. Wysokość bonu to 2500 zł.

Bon na laptopa. Kto się kwalifikuje do udziału w programie?

Według zasad programu, "bon na laptopa" mogą otrzymać:

Nauczyciel zatrudniony w szkole na dzień 30 września 2023 r. ,

, wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi w klasach IV-VIII szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,

wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi szkół artystycznych publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej (klasy odpowiadające klasom IV-VIII szkoły podstawowej),

pracownicy pedagogiczni publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,

pracownicy pedagogiczni publicznych i niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej (klasy IV-VIII).

Bon na laptopa nie dla każdego nauczyciela

Z programu wykluczono nauczycieli przedszkolnych, zawieszonych w pełnieniu obowiązków, przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych lub na urlopie dla podratowania zdrowia.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać bon na laptopa?

Program posiada szereg wymagań, które należy spełnić, aby otrzymać bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Rejestracja do programu ruszyła na początku października. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem bonu muszą terminowo złożyć wniosek do dyrekcji szkolnej:

9 listopada – wniosek składają nauczyciele klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych,

10 listopada – termin dla nauczycieli klas IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych,

12 listopada – termin dla wychowawców i nauczycieli szkół artystycznych oraz pracowników pedagogicznych (obydwa typy szkół podstawowych i artystycznych).

Pracownicy edukacji mogą korzystać z programu do końca 2025 roku.

Jaki komputer za bon dla laptopa?

Ustawa precyzyjnie określa wymagania techniczne wybieranego sprzętu. Oprócz wydajnej pamięci RAM, laptop dla nauczyciela musi posiadać określone oprogramowanie. Wśród wymaganych aplikacji znajduje się m.in. arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi grafiki oraz edytor video. Sprzęt musi posiadać również wbudowaną kamerę i mikrofon.

Co istotne, wymagane jest, aby zakupiony komputer posiadał gwarancję na min. 36 m-cy. Bardzo dokładnie określono również kwestię gwarancji (serwisy jedynie z terytorium Polski) i szybkości naprawy (kilka dni roboczych od zgłoszenia).

Laptop dla nauczyciela – istotne niuanse

Składający wniosek musi oświadczyć, że do tej pory nie korzystał z programów dofinansowania nauczycieli. Kupujący może wybrać sprzęt droższy niż 2500 zł, ale zapłaci nadwyżkę z własnej kieszeni. Zakup sprzętu tańszego jest możliwy, ale niewykorzystana kwota nie zostanie zwrócona. Bon na laptop nie może być wykorzystany przy zakupie sprzętu na raty. Nie podlega też wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zakupionego sprzętu nie można zbyć do 5 lat od momentu zakupu.