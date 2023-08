Reklama

Egzamin ósmoklasisty i matura 2024: Najważniejsze informacje

CKE każdego roku ogłasza terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. W roku szkolnym 2023/2024 ósmoklasiści będą egzaminowani od 14 od 16 maja, a wyniki tych zmagań poznamy 3 lipca. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja, a egzaminów ustnych od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Matura w dodatkowym terminie będzie zdawana od 3 do 17 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe odbędą się 20 i 21 sierpnia – 20 sierpnia egzamin pisemny, a ustny 21 sierpnia, a nie jak wcześniej podawały media, 22 sierpnia. Zgodnie z harmonogramem CKE i wzorem latach ubiegłych, maturalne egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i o 14.00, a ich wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca.

Terminy egzaminu ósmoklasisty i matury w roku szkolnym 2023/2024

10-12.01.2024 – egzamin ósmoklasisty (w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się s semestrze jesiennym)

31.01.2024 – wyniki egzaminu ósmoklasisty (w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się s semestrze jesiennym)

7-24.05.2024 – pisemny egzamin maturalny

11-25.05.2024 – ustny egzamin maturalny (11-16 maja i 20-25 maja)

14-16.05.2024 – egzamin ósmoklasisty

14 maja– język polski

15 maja – matematyka

16 maja – język obcy nowożytny

3-17.06.2024 – dodatkowy termin egzaminu maturalnego

3-17.06.2024 – pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym

10-12.06.2024 – ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym

10-12.06.2024 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

3.07.2024 – wyniki egzaminu ósmoklasisty

9.07.2024 – wyniki egzaminu maturalnego

20-21.08.2024 – egzamin maturalny poprawkowy

20 sierpnia – pisemny egzamin maturalny poprawkowy

21 sierpnia – ustny egzamin maturalny poprawkowy

10.09.2024 – wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego

10.09.2024 – pełne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową)

Egzamin ósmoklasisty: Na stałe w maju i tylko z trzech przedmiotów

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem trzydniowym i uczniowie zdają go z języka polskie, matematyki i języka obcego nowożytnego, a wszystkie te trzy egzaminy są pisemne. Znowelizowane przepisy ustalają termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty już na stałe w maju.

– Egzamin ósmoklasisty został już na stałe przeniesiony z kwietnia na maj i zdawany jest z trzech przedmiotów, ponieważ od roku szkolnego 2022/2023 zrezygnowano z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia – mówi dla dziennika.pl Elżbieta Rzepecka-Roszak wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej.

Matura w sobotę? To możliwe

W roku szkolnym 2023/2024 maturzyści będą mieli trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Matury ustne rozpoczną się 11 maja, który przypada w sobotę.

– Zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy soboty takimi dniami nie są, więc Centralna Komisja Egzaminacyjna może ustalić harmonogram matur przewidujący egzaminy również w sobotę. Harmonogram ten obejmuje termin główny, dodatkowy i poprawkowy – wyjaśnia dla dziennika.pl Michał Łyszczarz, eksperta prawa oświatowego i samorządu terytorialnego

Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą również przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego z tego języka. Obowiązkiem maturzystów jest ponadto przystąpienie do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur CKE ogłosi 9 lipca. Pełne wyniki przyszłorocznych uwzględniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową poznamy 10 września.