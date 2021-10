Szef rządu podkreślał, że bohaterami dzisiejszego dnia są nauczyciele. - Wiemy doskonale, że wiedza praktyczna, wiedza pozyskiwana, poszerzana w szkole jest swego rodzaju jedynie zaczynem, podstawą do kształtowania charakterów, umysłów, ducha naszej młodzieży - mówił.

"Budowanie lepszej Rzeczpospolitej"

Morawiecki zwrócił też uwagę, że to, jak ważna jest szkoła oraz bezpośredni kontakt, mogliśmy przekonać się podczas nauczania zdalnego w czasie pandemii koronawirusa. Dziękował jednocześnie nauczycielom, że z dnia na dzień stali się "ekspertami od informatyki". Dodał, że uczniowie inaczej uczą się bez kontaktu z rówieśnikami, a inaczej w bezpośrednim kontakcie.

Zwrócił uwagę, że dzisiaj źródła informacji są dostępne na wyciągnięcie ręki, ale to nie wystarcza do kształtowania postaw, charakterów, do budowania społeczeństwa świadomych obywateli.

Premier podziękował nauczycielom za codzienne zaangażowanie w kształcenie i wychowywanie młodzieży. - To wszystko przyczynia się do budowania lepszej Rzeczpospolitej - powiedział.

Morawiecki stwierdził, że dziś, kiedy w czwartej rewolucji przemysłowej coraz częściej mówi się o robotyzacji, cyfryzacji, automatyzacji, warto zadać sobie pytanie, w którym kierunku ma się przesuwać aktywność człowieka. - Otóż ten piękny świat, który jest przed nami, który - ja wierzę, że właśnie taki będzie - to świat kształcenia, edukacji, nauki, kultury, wyższych dóbr duchowych; świat wzbogacenia ludzkiego ducha i ludzkiego umysłu - powiedział. - Nauczyciele stają się podstawową częścią budowy tego świata przyszłości - dodał.

Nawiązał też podczas wystąpienia do słów Jana Zamoyskiego. - Ta słynna fraza, którą wszyscy znamy, Zamoyskiego - takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - ona ma jeszcze dalszy ciąg (...) i on mówi, że ponadto jest przekonany, że w szczególności edukacja publiczna przyczyni się do powstania dobrych, uczciwych obywateli. Właśnie ta edukacja publiczna jest naszym dobrem, jest naszym dobrem wspólnym, którego państwo nauczyciele jesteście twórcami. Jesteście jednocześnie tymi, na których polegamy w kształceniu i wychowywaniu naszej młodzieży - powiedział premier.

"Trudny rok związany z pandemią koronawirusa"

- Trudności, z jakimi państwo walczyli w ostatnim roku: druga fala, trzecia fala, nauka zdalna, nauka hybrydowa, temu wszystkiemu stawiliście czoło – mówił w czwartek do nauczycieli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Szef MEiN podczas uroczystości w kancelarii premiera podziękował pedagogom za bardzo trudny rok związany z pandemią.

- Trudności, z jakimi państwo walczyli w ostatnim roku, licząc od ostatniego 14 października 2020 r., to druga fala, trzecia fala, nauka zdalna, nauka hybrydowa, przystosowanie się, praca, która była jeszcze bardziej ciężka niż ta na co dzień stacjonarna w szkołach. Wszystkiemu państwo stawiliście czoło, wszystkie trudności pokonaliście – powiedział Czarnek.

Podkreślił, dzięki temu "przykra konieczność" w postaci nauki zdalnej przynosiła efekty.

"Uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela"

- Planowane zmiany mają uatrakcyjnić zawód nauczyciela, podnieść etos pracy i odbudować autorytet, jakim nauczyciel zawsze był i powinien być darzony. Wszystko po to, żeby kształcenie naszych dzieci było na jeszcze wyższym poziomie – powiedział Czarnek.

Podczas uroczystości minister Czarnek mówił m.in. o toczących się rozmowach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty i przygotowywanych zmianach prawnych. Powiedział, że w ramach tego samego 40-godzinnego czasu pracy, dzięki debiurokratyzacji, wygospodarowany będzie dodatkowy czas "na większą dostępność nauczyciela dla ucznia".

- Wszystko razem spotka się z bardzo dużymi podwyżkami wynagrodzeń, które spowodują, że nauczyciel wchodzący do zawodu z przeciętnego wynagrodzenia dzisiejszego 3,5 tys. zł będzie miał blisko 5 tys. zł, a nauczyciel dyplomowany z przeciętnego wynagrodzenia 6,5 tys. będzie miał blisko 8 tys. – zapowiedział minister.

- To ma wszystko spowodować uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela, podniesienie etosu pracy nauczyciela, odbudowę autorytetu nauczyciela – autorytetu, jakim nauczyciel zawsze był i powinien być darzony. Wszystko po to, żeby kształcenie naszych dzieci, młodzieży było na jeszcze wyższym poziomie – dodał Czarnek.

Kontynuacja programu "Poznaj Polskę"

- Program "Poznaj Polskę" będzie kontynuowany. Premier przeznaczył kolejne kilkadziesiąt milionów złotych, żeby dzieci i młodzież, wraz z nauczycielami, mogli korzystać z miejsc naszej kultury, nauki i historii, mających potencjał edukacyjny – powiedział Czarnek.

Szef MEiN powiedział, że pieniądze przeznaczane przez rząd na inwestycje oświatowe są gigantyczne.

- Z samego tylko Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w trzech transzach zrealizowano inwestycje oświatowe na kwotę blisko 2 mld zł. To są środki przekazywane przez rząd samorządom, jako organom prowadzącym, na inwestycje samorządowe – wyjaśnił.

Wymienił także program uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela, który "będzie kosztował blisko 8 mld zł rocznie". - To będzie skokowy wzrost subwencji oświatowej, nienotowany wcześniej na taką skalę – ocenił.

Wspomniał także o programie Laboratoria Przyszłości, w którego ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają pieniądze na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania umiejętności takich, jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

- Cieszy się olbrzymią popularnością – zauważył szef resortu edukacji i nauki.

Powiedział, że rząd przeznaczył na Laboratoria Przyszłości 1 mld zł. W szkołach sfinansowane zostaną nowoczesne pracownie techniczne ze sprzętem informatycznym, robotami czy drukarki 3D.

- To jest przeniesienie szkół podstawowych w przyszłość cyfrową, nowoczesną przyszłość – wskazał minister Czarnek. Ocenił, że "wpłynie to na warunki pracy nauczycieli".

Szef MEiN zaznaczył, że powiódł się pilotaż programu "Poznaj Polskę", na który rząd przeznaczył 25 mln zł.

Zapowiedział, że będzie on kontynuowany. - Premier dorzucił kolejne kilkadziesiąt milionów złotych po to, żeby dzieci i młodzież wraz z nauczycielami udawali się do wszystkich miejsc naszej kultury, nauki i historii, który mają wielki potencjał edukacyjny – powiedział.

- Wszystkim państwu – nauczycielom, wychowawcom, związkowcom życzę w Dniu Edukacji Narodowej samych sukcesów, ciągłego rozwoju, satysfakcji z pracy i sukcesów w życiu osobistym i rodzinnym – podsumował minister Czarnek.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Został wprowadzony w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.