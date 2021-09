W piątek przypada dwusetna rocznica urodzin poety, dramatopisarza Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.

Bądźcie dumni z Cypriana Kamila Norwida, z tego, co robicie, bo rzeczywiście jesteście dla nas gwarantem tego, że tę przeszłość będziecie w przyszłość przenosić. Będziecie przenosić w przyszłość na kolejne pokolenia i do kolejnych pokoleń osiągnięcia tych naszych wybitnych rodaków, a jednocześnie będziecie naśladować tych naszych wybitnych rodaków, co już robicie i na tym nam najbardziej należy - powiedział minister, zwracając się do uczniów i nauczycieli.

Często się mówi, że za często sięgamy w przeszłość. Otóż to Norwid uczył, czym jest przeszłość, że to jest +dziś, tylko cokolwiek dalej: / Za kołami to wieś, / Nie jakieś tam coś, gdzieś, / Gdzie nigdy ludzie nie bywali!…+. Bywali, są i będą - jesteśmy uczestnikami sztafety pokoleń i w tej sztafecie pokoleń tę pałeczkę wielkiej tradycji, wielkich doświadczeń naszego narodu, wielkich osiągnięć naszych przodków takich jak Norwid, mamy przekazywać później następnym pokoleniom i dzisiaj widzimy, że będziecie to robić znakomicie - dodał Czarnek.