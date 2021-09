We Francji prawie 12,3 mln uczniów wróciło do szkół 2 września i od tego dnia około 3 tys. klas zostało zamkniętych z powodu Covid-19, w tym 545 w minionym tygodniu. Tygodniowo przeprowadza się około 600 tys. testów w szkołach. Nauczyciele i dzieci powyżej 6. roku życia noszą maseczki przez cały czas nauki z wyjątkiem zajęć sportowych. Szczepienia dla dzieci powyżej 12 lat organizowane są również w szkołach od 2 września i wymagana jest zgoda rodziców.

W Niemczech już we wszystkich krajach związkowych dzieci wróciły do szkół. Nauczanie bezpośrednie jest na porządku dziennym. Ponownie wzrasta jednak liczba zakażeń wśród młodych ludzi.

Zaleca się, aby stosować maseczki FFP2. Lekcje muzyki powinny odbywać się bez śpiewu i używania instrumentów dętych. Uczniowie z objawami typowymi dla Covid-19 powinni do wyjaśnienia sytuacji trzymać się z dala od zajęć. Maski medyczne należy nosić również w drodze do szkoły oraz w autobusach szkolnych. Grupy wiekowe i klasy powinny być zmniejszone o połowę, jeśli występuje wysoka częstość infekcji.

To tyle jeśli chodzi o teorię. W praktyce jednak już teraz widać, że zalecenia ekspertów są w różny sposób realizowane w poszczególnych krajach związkowych. Na przykład w budynkach szkolnych w Hesji maseczki medyczne muszą być noszone wewnątrz budynku - ale nie w ławkach, na zewnątrz lub na zajęciach wychowania fizycznego. W Dolnej Saksonii wszyscy uczniowie muszą nosić maseczki nawet na lekcjach, jak również na zewnątrz i na zajęciach wychowania fizycznego.

Czeskie ministerstwa szkolnictwa oraz zdrowia wprowadziły obowiązek przeprowadzenia testów w szkołach 1, 6 i 9 września. Zdaniem ministra zdrowia Adama Vojtiecha ich wyniki nie były "dramatyczne" i nie ma potrzeby kontynuowania testów. Wśród uczniów przeprowadzono 3,2 milionów testów, które ujawniły 438 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba pozytywnych wyników na 100 tys. testów wyniosła 13,8. Za granicę ryzyka uznano 25 przypadków. Szybko rosnące zakażenia w jednej z praskich szkół zmusiły służby higieniczne do jej zamknięcia. W Opawie, w pobliżu granicy z Polską na kwarantannę wysłano uczniów z 8 z 24 klas szkoły podstawowej.

Na Słowacji nie wprowadzono obowiązkowych testów, a rodzice byli zobowiązani do złożenia oświadczeń, że dzieci nie mają symptomów Covid-19. Ministerstwo zdrowia przekazało również rodzicom testy, które można wykonywać samodzielnie w domu. Według ministra zdrowia Vladimira Lengvarskyego wyniki testów nie są niepokojące.

Nowe restrykcje

W Hiszpanii nowy rok szkolny nie wiązał się ze wprowadzeniem nowych restrykcji w placówkach oświatowych. W dalszym ciągu konieczne jest jednak posiadanie przez uczniów powyżej 6. roku życia maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego. Ten ostatni zmniejszono we wrześniu z 1,5 m do 1,2 m. Szybko rośnie też liczba zaszczepionych uczniów w wieku 12-19 lat - jest ich już ponad 75 proc.

Z kolei w Portugalii, gdzie zajęcia lekcyjne rozpoczęły się w połowie września, maseczki muszą nosić uczniowie, którzy ukończyli 10. rok życia. Resort oświaty zgodził się, by w nowym roku szkolnym można było ograniczać liczbę uczniów w klasach, w szkołach podstawowych poniżej 24 osób, a na innych poziomach nauczania poniżej 28, jeśli istnieje ryzyko zakażeń. Ponad 99 proc. pracowników szkół zostało już zaszczepionych przeciwko Covid-19, a w przypadku uczniów odsetek ten wynosi ponad 84 proc.

W Bułgarii rok szkolny rozpoczął się 15 września dla 706 tys. uczniów. Uczniowie w klasach 1-4 nie muszą nosić maseczek w klasie, wyłącznie na korytarzach i w salach, w których będą razem z innymi uczniami. Starsi noszą maseczki również podczas lekcji. Uczniowie mają przechodzić testy, jeżeli kierownictwo szkoły i rada rodziców udzieli na to zgodę. Specjalnie dla małych uczniów zakupiono testy w kształcie lizaków. Testy mają przechodzić również nauczyciele, których zaszczepiło się tylko 32 proc. Zdecydowano, że jeżeli ponad 10 proc. uczniów danej klasy lub zbyt wysoka liczba nauczycieli będzie zarażona, to zostanie wprowadzona nauka zdalna.

Tymczasem w Finlandii nowy rok szkolny trwa już ponad miesiąc. Uczniowie przystąpili do nauki w trybie stacjonarnym w okresie szczytu czwartej fali epidemii. Powrót dzieci do szkół nie wpłynął na wzrost zachorowań. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła się również akcja szczepień wśród młodzieży powyżej 12. roku życia. Obecnie w grupie 12-15-latków ponad 65 proc. otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, zaś w grupie 16-19-latków – blisko 74 proc.

Rok szkolny w większości regionów Włoch rozpoczął się 13 września. Wraz z jego inauguracją w życie weszły surowe przepisy dotyczące reżimu sanitarnego. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkół i przedszkoli, czyli zarówno pracownicy jak i odprowadzający dzieci rodzice, mają obowiązek posiadania przepustki Covid-19, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu z ostatnich 48 godzin. Nieobecność pracownika w szkole przez 5 dni z powodu braku przepustki ma być karana zawieszeniem pensji. 90 proc. personelu szkół jest co najmniej po jednej dawce szczepionki. Kara za obecność w szkole pracownika bez przepustki wynosi od 400 do 1000 euro i wymierzana ma być także dyrektorom szkół. W ostatnich tygodniach zanotowano duży wzrost odsetka zaszczepionej młodzieży. W grupie wiekowej 12-15 lat co najmniej po jednej dawce jest 40 proc, a 16-19 około 67 procent. Uczniowie mają w szkołach maseczki. Planuje się monitorowanie sytuacji w klasach poprzez testy wykonywane z próbki śliny. W Górnej Adydze na północy kraju, gdzie szkoły są otwarte od 6 września, na kwarantannie są uczniowie z 35 klas w związku z przypadkiem zakażenia wśród uczniów.

W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia. Nie ma specjalnych restrykcji, jedynie normalne środki higieny oraz zalecenia o unikaniu dużych zgromadzeń. Rekomenduje się, by chore dziecko pozostało w domu dwa dni po ustąpieniu objawów. Poziom zachorowań na Covid-19 wśród młodzieży szkolnej jest na tyle niewielki, że nie spowodował przejścia na zdalne nauczanie. Możliwe są lokalne wyjątki, ale nie ma ich dużo. Od listopada mają ruszyć szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat - ma to przeciwdziałać rozwoju zakażeń w szkołach. Obecnie trwają szczepienia uczniów w wieku 16-18 lat.