Przed kilkoma dniami Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o ustanowieniu programu "Poznaj Polskę", będącego częścią Polskiego Ładu. W ramach projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rozpocznie się 6 września i będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Lista błędów

Na zamieszczonej w internecie liście miejsc, które można odwiedzić w ramach tego programu przewodnik PTTK z Olsztyna Marian Jurak znalazł kilka błędów, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

Dowiedziałem się, że np. Włocławek leży w warmińsko-mazurskim, Kanał Elbląski jest w Elblągu, we Fromborku mamy zamek biskupów warmińskich. (...) Jest też tajemniczy Tolmic - podał Jurak. W rzeczywistości ostatnie z miasteczek to Tolkmicko, a wspomniany zamek znajduje się w Lidzbarku Warmińskim.

Czarnek tłumaczy

Pytany przez PAP o te błędy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że wycieczki dla uczniów to "zupełnie nowe i pilotażowe przedsięwzięcie".

Ta ustawa była opóźniana w Sejmie, spotykała się z protestami opozycji, była nazywana "lex Czarnek", wymyślano, jakie cuda na jej podstawie będą robione. Rzeczywiście przygotowania do tego pilotażu były bardzo szybkie, jeśli są pomyłki to będą natychmiast usuwane - zapewnił Czarnek i powiedział, że dziękuje przewodnikom PTTK za czujność i wskazanie błędów.

Program "Poznaj Polskę"

Wycieczki szkolne w ramach programu "Poznaj Polskę" mają być w 2021 roku dofinansowane kwotą 15 mln zł. Wsparcie może pokryć koszty przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia czy ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Szkoła ma otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki: jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł oraz trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

Wycieczki mogą być planowane w ramach czterech obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe oraz Największe osiągnięcia polskiej nauki.