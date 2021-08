Czarnek przedstawił na konferencji prasowej programy, które będą realizowane od nowego roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym mamy realizację tych programów, które rozpoczęliśmy i wdrażaliśmy już wiosną tego roku. "Aktywny powrót uczniów do szkoły" to jest program realizowany wraz z akademiami wychowania fizycznego. 42 mln zł na to jest przeznaczone. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dodatkowe, oprócz tego ponad 1,5 mld zł, które państwo polskie wyłożyło na ten cel w tym roku budżetowym. To jest o 50 mln zł więcej, niż w zeszłym roku. Dodatkowo jeszcze 15 mln zł na dodatkowy model wsparcia psychologicznego po pandemii. To jest program realizowany właśnie przez naukowców z UKSW i z Fundacji Polskiej Akademii Nauk - wymieniał minister edukacji i nauki.

Mówił też o programie profilaktyki krótkowzroczności realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pilotażowo na razie w jednym województwie, a następnie od przyszłego roku w całej Polsce - przekazał.

"Poznaj Polskę"

Zapowiedział realizację nowego programu pod nazwą "Poznaj Polskę". Poinformował, że w piątek "do szkół trafią już szczegółowe informacje i komunikat w tym zakresie". Po to, żeby jeszcze przed początkiem roku szkolnego dyrektorzy i nauczyciele mieli pełną wiedzę na temat tego, w jaki sposób przystąpić do tego programu - powiedział Czarnek.

Dzięki programowi będziemy mogli dofinansować wycieczki do 80 proc. kosztów tych wycieczek. Do 5 tys. zł wycieczka jednodniowa, do 10 tys. zł wycieczka dwudniowa, do 15 tys. zł wycieczka trzydniowa. Wstępnie na ten cel przeznaczamy 15 mln zł - wyjaśnił minister edukacji i nauki.

Jak mówił, MEiN "chce, ażeby uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udawali się zdecydowanie częściej, niż do tej pory, do miejsc, które mają bardzo duży potencjał edukacyjny - do muzeów, do miejsc związanych z kulturą polską, w tym z kulturą ludową, do miejsc związanych z nauką polską, jak np. Centrum Nauki Kopernik, ale też do miejsc związanych z polską historią - śladami Polskiego Państwa Podziemnego, do np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych czy też do miejsc związanych z naszymi wybitnymi mężami stanu takimi, jak kardynał Stefan Wyszyński w związku z jego beatyfikacją w tym roku".

Są również szkoły, które są zainteresowane tym, żeby śladami kardynała Wyszyńskiego takie wycieczki szkolne podążały - zwrócił uwagę.

To jest również po to wszystko, żeby dalej odbudowywać wspólnotę pomiędzy uczniami i kontakty między uczniami i nauczycielami, pamiętając nasze dzieciństwo i młodość, że ta wspólnota tworzyła się najlepiej podczas tych wyjazdów na zewnątrz, poza szkołę, a jeszcze jak temu towarzyszy pobyt w miejscach związanych z edukacją i oferujących ten potencjał edukacyjny na naprawdę wysokim poziomie, tym lepiej - dodał.