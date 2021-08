Resort edukacji i nauki opublikował na swoich stronach kalendarz roku szkolnego 2021/2022.

Reklama

Kiedy ferie i przerwy świąteczne w roku szkolnym 2021/2022

Wynika z niego m.in., że zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2021 r., a wiosenna od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.

Podano również terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw. W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim - odbędą się od 17 do 30 stycznia 2022 r. W województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim - od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r. Z kolei w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim - od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. Ferie zimowe w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim odbędą się od 14 do 27 lutego 2022 r.

Maturzyści zakończą rok szkolny 29 kwietnia 2022 r.

Wakacje (ferie letnie) zaplanowano od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Minister edukacji i nauki Przemysła Czarnek podtrzymał w ubiegłym tygodniu w TVP Info wcześniejsze zapewnienia resortu o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej od 1 września. "W tym roku wszystkie dzieci i młodzież szkolna udają się do szkoły w pełnym trybie stacjonarnym" - zaznaczył.

Czarnek wskazał, że jeśli wzrost zakażeń będzie duży, MEiN zareaguje na to odpowiednio. Na razie na horyzoncie nie ma takich przewidywań. Jesteśmy w stałym kontakcie z ministrem zdrowia i służbami sanitarnymi. Nie przewidujemy perturbacji dla trybu stacjonarnego - oświadczył szef MEiN.