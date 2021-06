Szkoda tylko, że znów trafią do ławek, w których widzą plecy kolegów. Bo głównym bonusem powrotu są koledzy i relacje międzyludzkie. Na to mają 5–10 minut przerwy. Potem znów suchy wykład i brak interakcji. Tymczasem bez emocji nic nie zostanie w głowie. Albo inaczej: nauka zostaje na dłużej, kiedy wiąże się z emocjami. Również relacje są trwalsze, gdy razem się coś buduje, coś, co angażuje. To, co my nazywamy przy naszych projektach „magicznym składnikiem koktajlu”.