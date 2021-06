We wtorek portal wPolityce.pl opisał, że na nagraniach z Dobczyc (Małopolska) widać przemawiającego sędziego Waldemara Żurka, który mówi nie tylko o konstytucji, ale także o sytuacji Polski w Europie. Na plac wchodzi grupa przedszkolaków wraz z ich opiekunkami. Dzieci i przedszkolanki witane są gromkimi okrzykami. Dzieci otrzymują chorągiewki, panie z przedszkola egzemplarze konstytucji.

Kontrola MEN

- Zleciłem wnikliwą kontrolę (...) tej szkoły i tego przedszkola, żeby wyjaśnić, jak to się stało, że nauczyciele zaprowadzili dzieci na ten happening polityczny i politycznie dzieci zostały wykorzystane do tego happeningu. I jeśli potwierdzą się nieprawidłowości i działania niezgodne z prawem, to wyciągniemy najdalej idące surowe konsekwencje wobec wszystkich osób, które rzeczywiście się do tego przyczyniły, to jest draństwo - powiedział w środę TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- To, że sobie jeżdżą z "Tour de Konstytucja" ich sprawa - wolny kraj, można sobie robić takie happeningi, ale ściągać na to dzieci ze szkół podstawowych i z przedszkoli i indoktrynować je w ten sposób, przedstawiając fałsz o rzeczywistości naszego kraju, jest po prostu obrzydliwym draństwem ze strony panów Bodnara i innych, którzy to "Tour de Konstytucja" rzeczywiście uprawiają - ocenił.

Czarnek podkreślił, że jeżeli organizatorzy akcji mówią o Konstytucji, to powinni zwrócić uwagę na to, że w Konstytucji RP jest prawo rodziców do wychowania rodziców zgodnie ze swoim światopoglądem. - Dlaczego wkraczają swoją indoktrynacją, fałszywą i przedstawieniem fałszywej rzeczywistości o państwie i wkraczają w świat, który należy do rodziców i do szkoły? - stwierdził.

Czym jest "Tour de Konstytucja"?

Jak czytamy na stronie RPO, "Tour de Konstytucja" to wydarzenie organizowane przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z udziałem artystów, prawników i osób zaufania społecznego. Celem akcji jest popularyzacja zapisów Konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej, przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia i upowszechnianie idei wolontariatu. Organizatorzy zapowiadają, że planują odwiedzić 90 miejsc w całej Polsce. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.