Wiceminister edukacji pytany był w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma-Dziewiąta" o zapowiedziane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w przedstawionym w sobotę programie Polski Ład, zwiększenie w szkołach średnich liczby godzin nauki historii.

Chcemy po prostu skupić się w ramach odrębnego przedmiotu; najprawdopodobniej od 1 września 2022 r. ten przedmiot w szkołach ponadpodstawowych zafunkcjonuje - powiedział Rzymkowski. Musimy się do tego po prostu dobrze przygotować, żeby nikt nie stawiał nam zarzutów, że program przygotowany jest na chybcika, nauczyciele nie są przygotowani - dodał.

Nowy, odrębny przedmiot w szkole

Wiceminister wyjaśnił, dlaczego ma to być odrębny przedmiot. Chodzi o to, aby nie burzyć tej historii powszechnej, w której dzieje Polski, narodu polskiego są niezwykle istotne. Nie ma historii Stanów Zjednoczonych bez Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, nie ma Wiosny Ludów w Europie bez udziału Polaków, nie ma wojen napoleońskich bez księcia Józefa Poniatowskiego. My Polacy uczestniczyliśmy w dziejach świata, chociażby obrona Europy przed Islamem pod koniec XVII wieku - słynna odsiecz wiedeńska króla Jana. To będzie utrzymane - powiedział.

Chodzi przede wszystkim o najnowszą historię Polski, nazwijmy to: historię Polski XX i XXI wie - poinformował wiceminister.

Rzymkowski: Spełnienie postulatu młodych ludzi

Jak mówił, jest to spełnienie postulatu podnoszonego przez wielu przede wszystkim młodych ludzi, którzy czują głód tej wiedzy. Tej wiedzy niestety w szkole nie mogą się dowiedzieć z racji obiektywnych - brakuje czasu (...). Często historia kończy się na 1 września 1939 r., nawet często nie dochodzą do 17 września - zaznaczył Rzymkowski.

W sobotę podczas przedstawiania programu Polski Ład prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w szkołach średnich ma być wprowadzana nauka historii dwoma nurtami, tzn. historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone dwie, trzy, może więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć - wskazał. Będzie to ogromna zmiana - podkreślił. Zapowiedział też wprowadzenia programów, które "pozwolą młodzieży szkolnej zapoznawać się z Polską i lokalnie i w skali ogólnopolskiej".