Czekamy na to, by uczniowie klas IV-VIII, licealiści i studenci wrócili do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków nie ma – powiedział minister edukacji nauki Przemysław Czarnek. Na antenie TVP1 pytany, czy istnieje ryzyko, że uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej, przyznał, że „na pewno jest takie zagrożenie”, a najlepszym przykładem jest woj. warmińsko-mazurskie. Odniósł się też do majowych terminów matur.

