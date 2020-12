W piątek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wziął udział w wideoczacie dotyczącym zmian w egzaminach w 2021 roku.

Zmiany zostaną wprowadzone na mocy nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podpisanej w środę przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Zgodnie z nowelizacją, w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Formuła egzaminów

Wprowadza też ona zmiany dotyczące formuły egzaminów.

Zgodnie z nowelizacją egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. W drodze wyjątku do egzaminów ustnych będą mogli przystąpić absolwenci, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym muszą przedstawić wynik egzaminu ustnego albo są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Zniesiony zostanie też na maturze wymóg przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru.

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane 21/22 grudnia. Zaraz po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw pojawi się zaktualizowany harmonogram przeprowadzenia egzaminów. Tam nie będzie jakiś większych zmian, one będą dotyczyły tylko terminów przeprowadzenia części ustnej egzaminu (maturalnego - PAP) - poinformował dyrektor CKE podczas wideoczatu.

Informatory o wszystkich egzaminach

Podał także, że do 31 grudnia pojawią się na stronie CKE aneksy do informatorów o wszystkich egzaminach. Wskażemy (w nich - PAP) chociażby zakres struktur gramatycznych obowiązujących na egzaminach z języków obcych, listę lektur obowiązkowych na egzaminy z języków mniejszości narodowych czy te zadania w informatorach, które należy sobie na przyszły rok niejako wykreślić, bo sprawdzają wymagania z podstawy programowej, których nie ma w wymaganiach egzaminacyjnych - powiedział Smolik.

Również do 31 grudnia na stronie internetowej CKE będą opublikowane zaktualizowane informacje o sposobie organizacji przeprowadzenia obu egzaminów, a w przypadku informacji o egzaminie maturalnym będą tam również załączniki w nowej formule, deklaracje, wnioski - dodał.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem egzaminów w roku szkolnym 2020/2021, egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 20 maja, ustnych też do 20 maja. Dodatkowy termin pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 16 czerwca, a dodatkowy termin ustnych egzaminów maturalnych to 7-12 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 24 sierpnia, a poprawkowe ustne 23-24 sierpnia.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja. 25 maja zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 26 maja – z matematyki, 27 maja – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w maju, wyznaczono na 16-18 czerwca.