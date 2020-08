Myślę, że 1 września dzieci wrócą do polskich szkół; ta decyzja już jest podjęta - powiedział wiceminister na czwartkowym briefingu prasowym.

Jak zaznaczył, w różnych powiatach sytuacja epidemiczna jest różna, "dlatego decyzje o tym, w jaki sposób dzieci w szkole będą się uczyły, czy będzie to tryb tradycyjny, mieszany, czy też jeszcze inny, należy do dyrektora szkoły i miejscowego sanepidu. Myślę, że to będą różne decyzje w różnych miejscach w naszym kraju - zaznaczył Kraska.

Całą Europa wraca do szkół, musimy podjąć tę próbę, bo nauka zdalna nie jest rozwiązaniem dobrym ani dla dzieci, ani dla nauczycieli. Myślę, że dzieci wrócą do szkół, a jeżeli będą jakieś miejscowe restrykcje, to niestety tego nie unikniemy - powiedział wiceszef resortu zdrowia.

Dodał, że psycholodzy dziecięcy wskazują, że zamknięcie w domu i zdalna nauka bardzo źle wpływają na psychikę młodego człowieka.