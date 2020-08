Rząd przystał m. in. na argumenty partii komunistycznej PCP, że dzieci powinny mieć prawo do nowych podręczników, nieużywanych, które nie były zapisywane przez innych uczniów i były rzekomo zużyte. W komunikacie władze Zero wskazały, że decyzja zatwierdzona pod koniec lipca przez parlament Portugalii “jest zła z punktu widzenia ekologii oraz odnawialności surowców”.

Decyzja ta pojawia się (…) po procesie hamowania trwającego całymi dekadami gigantycznego marnotrawstwa surowców w Portugalii - odnotowała organizacja Zero.

Portal Eco podaje, że w okresie koronakryzysu rząd Portugalii wycofał ze szkół używane podręczniki, ale zobowiązał się do wydania 150 mln euro na nowe pomoce naukowe i do ich bezpłatnego rozdystrybuowania wśród rodziców w roku szkolnym 2020/21.

Z szacunków Zero wynika tymczasem, że wycofanie ze szkół publicznych w Portugalii używanych podręczników doprowadzi do wycinki około 92,5 tys. drzew w celu wyprodukowania nowych książek.