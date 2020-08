Dyrektorzy szkół i samorządowcy mówią wprost – dostosowanie się do nowych zasad jest niemożliwe. Główne zarzuty sprowadzają się do tego, ze MEN proponuje wytyczne, które nie przystają do sytuacji wielu placówek, szczególnie tych przepełnionych. Nauka ma się odbywać w trzech wariantach (o wyborze zdecyduje dyrektor): A – wszyscy uczniowie idą do szkoły, B – cześć uczniów jest w szkole, pozostali uczą się z domów (wariant hybrydowy) i C – wszyscy uczniowie przechodzą na znana już naukę zdalna.

W rozmowach z nami dyrektorzy szkół podkreślają, że w wariancie A nie są w stanie (zwłaszcza w dużych miastach) dostosować nauki do wytycznych, które nakazują utrzymanie dystansu miedzy uczniami zarówno w salach lekcyjnych, jak i na korytarzu, np. w czasie przerw. Wściekłości nie kryją też samorządy, które mają wydawać zgodę dyrektorom na kształcenie zdalne lub hybrydowe. Do podjęcia takiej decyzji potrzebna będzie wiążąca opinia sanepidu, z której uzyskaniem już teraz są problemy.

Projekty miały rozwiać wątpliwości, ale tak się nie stało. Ograniczono się w nich głównie do dania dyrektorom podstawy prawnej do reagowania na sytuacje epidemiczna na terenie ich szkół. W całą sprawę powinien się zaangażować minister zdrowia i np. umożliwić dyrektorom współprace z lekarzami z przychodni i pielęgniarkami, bo na urzędników z sanepidu nie mamy co liczyć. Tam przecież już teraz nie można się dodzwonić, a inspekcja jest oddalona od nas o ponad 40 km – mówi Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol i przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego do każdej szkoły powinien przyjechać inspektor sanitarny i doradzić dyrektorowi, na co ma zwrócić uwagę, wdrażając niejasne wytyczne. Musimy dmuchać na zimne, bo w małych miejscowościach uczniowie mieszkają w trzypokoleniowych rodzinach – apeluje.

Związek Gmin Wiejskich RP uważa, że skoro przez wiele miesięcy nie zrobiono nic, aby opracować i przećwiczyć określone warianty nauki w czasie epidemii, to należy rozważyć opóźnienie roku szkolnego o kilka tygodni. Dodatkowo, jak podkreślają eksperci, projekty rozporządzeń nie stanowią wskazówki, jak organizować pracę nauczycieli na kwarantannie lub jakie przesłanki należy brać pod uwagę przy kierowaniu ich na pracę zdalna. Nie możemy w przepisach opisać każdego szczegółowego przykładu – powiedział wczoraj Dariusz Piontkowski, szef MEN. I zalecił dyrektorom szkół, nauczycielom i samorządom kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

