CKE przypomina, że abiturienci, którzy zdali egzamin, otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem). Abiturienci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości.

Maturzyści będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Udostępnianie wyników w specjalnych serwisach rozpocznie się we wtorek pomiędzy godziną 8.00 a godziną 10.00.

Logowanie do każdego z systemów odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła, które abiturienci otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali.

Abiturienci z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, czyli z terenu:

- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wyniki poznają za pośrednictwem serwisu: https://wyniki.oke.gda.pl/;

- z województwa śląskiego (OKE Jaworzno) - https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/,

- z województw: małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego (OKE Kraków) - https://obieg.oke.krakow.pl;

- z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (OKE Łomża) - https://wyniki.oke.lomza.pl;

- z województw: łódzkiego i świętokrzyskiego (OKE Łódź) - https://wyniki.komisja.pl;

- z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskie (OKE Poznań) - https://uczniowie.oke.poznan.pl/;

- z województwa mazowieckiego (OKE Warszawa) - https://okewarszawa.azurewebsites.net;

- z województw: dolnośląskiego i opolskiego (OKE Wrocław) - https://wyniki.oke.wroc.pl.

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca.

Egzaminy zarówno w sesji głównej, jak i dodatkowej odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.