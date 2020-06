To na wypadek, gdyby do września epidemia koronawirusa nie wygasała i uczniowie musieliby nadal uczyć się zdalnie. Do końca przyszłego tygodnia ministerstwo zbiera propozycje rozwiązań, jakie były stosowane przez nauczycieli i dyrektorów

w ostatnich miesiącach i się sprawdziły. Do takiego działania resort został zmuszony przez rodziców, którzy coraz głośniej mówią, że obecna edukacja online to fikcja. Siatka godzin jest okrojona, a część nauczycieli ogranicza się do wysyłania zadań za pomocą dziennika elektronicznego.

Zdaniem prawników dotychczasowa forma kształcenia na odległość naraża MEN na zarzut ograniczania konstytucyjnego prawa do nauki. Obecne rozwiązanie jest komfortowe dla szkół, ale nie dla opiekunów, którym sparaliżowano życie rodzinne i zawodowe – uważa Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.

