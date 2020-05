Szef rządu podał, że podobne konsultacje od 1 czerwca będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych np. w celu poprawienia ocen.

Morawiecki zapewnił, że rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Oprócz opieki nad dziećmi z klas 1-3 nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaoferują także jakąś formę zajęć dydaktycznych - dodał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jak zaznaczył, "nadal będzie realizowana podstawa programowa". Tam, gdzie będzie to możliwe, to częściowo będzie realizowane w formie zadań stacjonarnych - oczywiście w niewielkich grupach, z zachowaniem podobnego reżimu sanitarnego jak to ma miejsce w przedszkolach - mówił szef resortu edukacji.

Utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory, tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Piontkowski: przygotowujemy wytyczne do przeprowadzenia egzaminów

Przygotowujemy wytyczne odnośnie przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzamin ósmoklasisty - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

W szkołach jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć i trzeba to robić tak, żeby było to bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin - powiedział szef MEN.

Jak dodał, "od 25 maja uczniowie techników będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców, o ile wyrażą na to zgodę".