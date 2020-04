Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja można będzie otworzyć żłobki i przedszkola. Każdorazowo decyzje w sprawie otwarcia konkretnych placówek mają podejmować ich organy założycielskie.

W związku z tym ZNP zamieścił w mediach społecznościowych i na swojej stronie pytania do premiera. Chce m.in. wiedzieć, w jakie środki ochrony zostaną wyposażone żłobki i przedszkola oraz jakie zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, aby zachować w tych placówkach obowiązujące standardy np. dotyczące zachowania dwumetrowej odległości od innych.

Związek pyta też o to, jak w żłobkach i w przedszkolach zorganizować przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w miejscach gromadzenia ludzi, takich jak dezynfekcja, utrzymanie odpowiedniego dystansu i przede wszystkim obowiązkowe zasłanianie nosa i ust. Niepokoi się też, jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia i czy pracownicy żłobków i przedszkoli będą mieli zapewniony dostęp do szybkich testów.

Trzaskowski: Apelujemy do rządu o jasne zalecenia co do otwarcia żłobków i przedszkoli

Rząd nie konsultował z nami decyzji związanych ze znoszeniem obostrzeń, w tym możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli; oczekujemy jasnych wytycznych i zaleceń – podkreślił z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział też, że ratusz skieruje pismo do rządu w tej sprawie.

Trzaskowski zaapelował do rządu o jasne zalecenia co do znoszenia obostrzeń oraz informowania o samej sytuacji epidemicznej. Jak zaznaczył, władze stolicy nie wiedzą, na jakiej podstawie podejmowane są poszczególne zarządzenia i decyzje.

Wprowadza się obowiązek noszenia masek po miesiącu epidemii i dzisiaj z jednej strony rząd mówi, że trzeba tego przestrzegać – i bardzo dobrze, my się wszyscy do tego stosujemy – a z drugiej strony mówi o otwieraniu przedszkoli czy żłobków, nie dając żadnych zaleceń – podkreślił prezydent stolicy.

Prezydent Poznania: Nie planujemy otwarcia żłobków i przedszkoli 6 maja

Najbardziej prawdopodobna jest opcja, że 6 maja nie otworzymy żłobków i przedszkoli – powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Ocenił, że powszechne otwarcie tego typu placówek, bez wypracowanych środków bezpieczeństwa, byłoby szaleństwem.

Nie wyobrażam sobie, że my puszczamy to wszystko na żywioł, pozwalamy na to, by od 6 maja żłobki i przedszkola działały w normalnym zakresie – zaznaczył.