W ostatnich dniach z apelem do ministra edukacji o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty i matur zwróciły się w ostatnich dniach Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Odnosząc się do tych apeli szef MEN w środę w Polsat News powtórzył, że w kwestii dotyczącej szkół, jak i tego, co się obecnie dzieje w sferze życia publicznego, decydujący głos będzie miał minister zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny. To na podstawie ich rekomendacji będziemy podejmowali dalsze decyzje - powiedział Piontkowski.

Jednocześnie zapewnił, że "na pewno nie będzie to decyzja wydana z dnia na dzień, bo chociażby przygotowanie egzaminu wymaga kilku dni przygotowań logistycznych". Dopytywany, kiedy w takim razie decyzja zapadnie, powiedział, że na pewno to będzie około tygodnia, a może troszkę więcej przed egzaminami.

Przypomnę, że zamknięcie tradycyjnego sposobu funkcjonowania szkół obowiązuje do 10 kwietnia, czyli tak na prawdę do Świąt Wielkanocnych. Zobaczymy, jak w tym czasie będą rozwijały się stany epidemiczne, i w okolicach Świąt Wielkanocnych na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, pan premier i cały rząd podejmie decyzje odnośnie (...) szkół, ale i innych sfer życia publicznego - podał minister edukacji.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Ustalona wcześniej przerwa w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych ma potrwać od 9 do 14 kwietnia. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Od poniedziałku Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje arkusze do próbnego egzaminu, by pomóc uczniom klas VIII przygotować się do niego. Od czwartku 2 kwietnia CKE ma na swoich stronach internetowych zamieszczać arkusze próbnych egzaminów maturalnych. Matury mają rozpocząć się 4 maja.