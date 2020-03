Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają realizować podstawę programową i stawiać uczniom oceny.

W mediach społecznościowych i na kanale YouTube można zobaczyć krótki film, który nagrało z własnej inicjatywy ośmioro laureatów konkursu "Nauczyciel Roku", w którym wspierają innych nauczycieli.

Koledzy i koleżanki znaleźliśmy się w sytuacji dla nas niecodziennej - przypadła nam rola wymyślania edukacji na nowo. To wcale nie jest łatwe zadanie. Nie wyrzucajcie sobie, ani komuś, że czuje się słabo do tej roli przygotowany. Wspierajcie się nawzajem i szanujcie. Wspierajcie się dobrym słowem. Damy radę - mówi w nim Anna Sosna.

Nie patrzcie na to, co robią inni. Nie myślcie o tym, że oni robią rzeczy lepsze niż wy. Wy robicie tyle, ile możecie zrobić dla swoich uczniów, i to się liczy - dodaje Marcin Zaród.

Marta Florkiewicz-Borkowska apeluje do nauczycieli, by dostrzegli w swoich uczniach człowieka z jego emocjami, potrzebami i niewypowiedzianymi lękami. Bądźmy empatyczni i wspierający. Rozmawiajmy, bądźmy dla siebie dobrzy. To szansa na budowanie mostów pomiędzy nami - nauczycielami, rodzicami oraz naszymi uczniami - mówi.

Bądźmy mądrzy, bądźmy dobrzy, bądźmy dokładnie tymi, których nam samym zabrakło w dzieciństwie. Bądźmy prawdziwymi opiekunami, pamiętając o tym, co jest kluczem i największą wartością edukacji - wskazuje Przemysław Staroń.

"Dzień dobry, co tam u was, jak się dzisiaj czujecie?" - spróbujmy w ten, czy inny sposób rozpocząć każde nasze spotkanie z uczniami na lekcjach on-line - proponuje Danuta Konatkiewicz. Zwraca uwagę, że wszyscy znaleźliśmy się w nietypowej, trudnej, nowej dla nas sytuacji. My niesiemy już z sobą duży bagaż różnorodnych doświadczeń i ćwiczyliśmy już niejednokrotnie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dla naszych uczniów jest to dopiero wchodzenie na drogę różnych życiowych zakrętów (...). Pomóżmy naszym uczniom pokonać samotność, pokonać niepewność, pokonać strach przed tym, co będzie. Bądźmy dla nich partnerami i przeprowadźmy ich przez te trudne dni w uśmiechem, z optymizmem - wskazuje.

Nauczyciele w nagranym filmie apelują też do nauczycieli, by rozsądnie podeszli do zadawania uczniom pracy do wykonania. Nie organizujmy naszym uczniom festiwalu edukacyjnych narzędzi, aplikacji czy zadań domowych, którymi zarzucimy zarówno ich, jak i ich rodziców. Skupmy się raczej na kreatywnym działaniu. Na takich aktywnościach, na które do tej pory w codziennej rzeczywistości szkolnej nie było czasu. Poświęćmy po prostu trochę uwagi naszym uczniom - mówi Zyta Czechowska. Nauczycielu pamiętaj: nie ty jeden zadajesz swoim uczniom prace. Daj im szansę na wywiązanie się ze swoich obowiązków - dodaje Wiesław Włodarski.

Jeśli jesteś dyrektorem szkoły to pamiętaj, że twoi nauczyciele potrzebują teraz twojego wsparcia, a nie tylko egzekwowania procedur. Pamiętaj to wyjątkowa sytuacja, nauczyciele są zestresowani, przepracowani, bez twojego wsparcia będzie im jeszcze trudniej - mówi Marcin Zaród.

Kochani, chcę przypomnieć nam wszystkim, że to relacje nas tworzą i kształtują, bądźmy na nie uważni, szczególnie teraz - apeluje Katarzyna Nowak-Zawadzka.

Konkurs "Nauczyciel Roku" organizowany jest od 2002 r. przez tygodnik "Głos Nauczycielski". Jego celem jest uhonorowanie nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Do tej pory uhonorowano nim 18 nauczycieli. W filmie wystąpili: Danuta Konatkiewicz (Nauczyciel Roku 2006), Wiesław Włodarski (Nauczyciel Roku 2007), Anna Sosna (Nauczyciel Roku 2011), Marcin Zaród (Nauczyciel Roku 2013), Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Marta Florkiewicz-Borkowska (Nauczyciel Roku 2017), Przemysław Staroń (Nauczyciel Roku 2018) i Zyta Czechowska (Nauczyciel Roku 2019).