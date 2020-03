Oto lista miast, w których zdecydowano się na zamknięcie szkół i odwołanie zajęć.

Biskupice Ołoboczne

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych w gm. Nowe Skalmierzyce (Wielkopolska) zawiesiła zajęcia do końca tygodnia.14-letni uczeń tej szkoły trafił we wtorek wieczorem z podejrzeniem choroby zakaźnej na oddział zakaźny szpitala w Poznaniu.

14-latek najpierw trafił do szpitala w Ostrowie Wlkp. Ze względu na jego objawy chorobowe lekarze podjęli decyzję o przewiezieniu chłopca do szpitala w Poznaniu na oddział zakaźny.

Na profilu facebookowym szkoły pojawił się komunikat, że placówka zostanie zamknięta w dniach 5 i 6 marca.

Informujemy, że wczoraj w godzinach wieczornych uczeń naszej szkoły z podejrzeniem choroby zakaźnej został przewieziony do szpitala w Poznaniu. W związku z zaistniałą sytuacją dyrektor szkoły podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć w dniach 5 i 6 marca 2020 – czytamy na profilu Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

Informacja na ten temat pojawiła się także na fanpage’u Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka.

Dobrzyń nad Wisłą

W dwóch szkołach w Dobrzyniu nad Wisłą (Kujawsko-Pomorskie) odwołano zajęcia z powodu przebywania 4 mieszkańców powiatu lipnowskiego w kwarantannie. Chodzi o mężczyznę, który podróżował jednym autokarem z pacjentem z Lubuskiego zakażonym koronawirusem, i jego rodzinę.

Potwierdzam informację o odwołaniu zajęć w dwóch placówkach oświatowych w Dobrzyniu nad Wisłą. Dziś rano odbyło się posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego. Wczoraj otrzymaliśmy informację od sanepidu, że jeden z mieszkańców naszego powiatu — z gminy Dobrzyń nad Wisłą — podróżował autokarem razem z osobą, która trafiła do szpitala w Zielonej Górze i rozpoznano u niej zakażenie koronawirusem - powiedział PAP starosta lipnowski Krzysztof Baranowski.

Kwarantannie poddany został zarówno mężczyzna, jak i troje członków jego rodziny.

On ma dwoje dzieci w wieku młodzieżowym. Jedno z tych dzieci uczęszcza do naszej szkoły średniej, więc podjęliśmy działania zapobiegawcze i profilaktyczne polegające na odwołaniu zajęć w dwóch szkołach - podkreślił starosta lipnowski.

Chodzi o zespół szkół średnich i szkołę podstawową. W tej pierwszej placówce zajęcia zawieszono na okres 14 dni, a w drugiej na okres 7 dni. Łącznie uczęszcza do tych placówek oświatowych ok. 400 dzieci.

Decyzja ta weszła w życie od dzisiaj. Od razu, gdy sztab podjął taką decyzję, dzieci wróciły do domów. Będziemy czekali na wyniki badań tej czteroosobowej rodziny - dodał Baranowski.

Wskazał, że sanepid lipnowski działa, a władzom powiatu zależy, aby jak najszybciej wyjaśnić tę kwestię.

Uspokajamy ludzi. Nic takiego się nie wydarzyło. Nie chodzi o panikę, ale o normalną profilaktykę. Wolimy po prostu dmuchać na zimne - zakończył Baranowski.

Rybnik

Rano informowano o odwołaniu zajęć w dwóch placówkach, decyzja o zawieszeniu zajęć w trzeciej zapadła po późniejszym posiedzeniu sztabu.

W niedzielę u dwojga mieszkańców tego miasta zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Są hospitalizowani w szpitalu w Raciborzu.

Zajęcia odwołano w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej, Zespole Szkół nr 3, przy ul. Orzepowickiej oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja. O wznowionych zajęciach szkoły informują rodziców przez dzienniki elektroniczne. Nie wiadomo na razie, kiedy zajęcia zostaną wznowione.

Szczegółowych informacji – m.in. o przyczynach odwołania zajęć właśnie w tych trzech rybnickich szkołach – mają udzielić podczas poniedziałkowych konferencji prasowych minister zdrowia Łukasz Szumowski i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Ani rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, ani rzeczniczka urzędu miasta w Rybniku Agnieszka Skupień nie chciały udzielić w poniedziałek rano informacji na temat powiązania choroby dwojga rybniczan z odwołaniem zajęć w trzech rybnickich szkołach. Kucharzewska zapewniła jedynie, że wojewoda śląski i prezydent Rybnika ściśle w tej sprawie współpracują.

Pierwszym pacjentem z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem w woj. śląskim jest mieszkaniec Rybnika, który w nocy z 29 lutego na 1 marca wrócił autokarem z wyjazdu narciarskiego w północnych Włoszech. Służby sanitarne dotarły do wszystkich 36 osób podróżujących tym autokarem i objęły je kwarantanną domową. Kobieta z potwierdzonym zakażeniem nie była we Włoszech, ale jest osobą z otoczenia chorego mężczyzny. Podjęte środki ostrożności muszą więc objąć również te osoby, z którymi ona miała kontakt w ostatnich dniach.

Szczecin

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Szczecinie, została podjęta decyzja o czasowym zamknięciu dwóch szczecińskich placówek oświatowych Filii Przedszkola Publicznego nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 - poinformowały służby prasowe szczecińskiego magistratu.

W placówkach przebywały osoby, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia się koronawirusem – podał magistrat. W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki będą nieczynne do najbliższego czwartku.

Rodzice zostali poproszeni o możliwie jak najszybsze odebranie dzieci z placówek oraz o monitorowanie stanu zdrowia dzieci – poinformował magistrat.

Z informacji rzecznika prasowego szczecińskiego sanepidu Małgorzaty Kapłan wynika, że trójka dzieci uczęszczających do dwóch placówek przebywała ostatni wraz z matką w Niemczech.

W szczecińskim szpitalu przebywa obecnie dwoje pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. U mężczyzny i kobiety zakażenie nowym wirusem potwierdzono w piątek. To osoby w średnim wieku, pochodzące ze Stargardu (Zachodniopomorskie). Wcześniej przebywały w północnych Włoszech. Mężczyzna jest w stanie stabilnym. Stan kobiety pogorszył się; wymaga obecnie intensywnej opieki medycznej.

W szpitalu w Szczecinie przebywa obecnie także pięć osób z podejrzeniem koronawirusa, wśród nich jest jedno dziecko.

Warszawa

W stolicy zamknięto polsko-niemiecką szkołę na Wilanowie. To Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 3. W rozmowie z wyborcza.pl pracownica sekretariatu, że szkoła została zamknięta do odwołania. Dodała, że wśród uczniów i nauczycieli nie stwierdzono przypadków zakażeń. Nieoficjalnie portal dowiedział się, że decyzja została podjęta ze względu na matkę jednego z uczniów, która mogła mieć kontakt z zakażonym pacjentem. Rodzina jest pod opieką sanepidu i przebywa na dwutygodniowej kwarantannie.

"Drodzy Rodzice, zachowując środki prewencyjne sztab kryzysowy zdecydował się zamknąć szkołę i przedszkole oraz odwołać wszystkie treningi organizowane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Campusu. W tym Akademię Piłkarską WBS" - taki komunikat otrzymali rodzice.