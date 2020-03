W gazecie zauważono, że rząd planował wprowadzić lekcje o zdrowiu w 2022 r.

"Z informacji MEN, do których dotarł >Nasz Dziennik< wynika, że to nie jest takie pewne. Wrzesień 2022 r. to termin orientacyjny" - czytamy w dzienniku.

"Do końca 2022 r. zostaną wypracowane kompleksowe rozwiązania w zakresie szkolnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Jednym z takich rozwiązań może być opracowanie Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w szkołach" - tłumaczy cytowana w artykule rzeczniczka ministerstwa edukacji narodowej Anna Ostrowska. Zauważa jednocześnie, że "kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym wyrabianie nawyków higienicznych (...) należy do istotnych zadań szkoły".

Natomiast zdaniem kierowniczki Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej w Instytucie Żywności i Żywienia Agnieszki Jarosz, "nie na wszystko, o czym warto uczyć dzieci, zwraca się w szkole odpowiednią uwagę". Jak powiedziała "Naszemu Dziennikowi", "materiał obejmujący biologię nie porusza szeroko takich zagadnień, jak styl życia".

"Na <wiedzy o zdrowiu+ dobrze byłoby się właśnie tego nauczyć. Na pewno w nauce o zdrowiu powinny się pojawić zagadnienia z pożądanych zachowań, np. różne aspekty dotyczące diety, ruchu, biernego i aktywnego wypoczynku. Dlatego uważam, że pomysł dodatkowego przedmiotu jest faktycznie trafiony w dziesiątkę i dobrze, aby był wprowadzony już od najmłodszych klas" - przekonuje Jarosz w "Naszym Dzienniku".