Do tytułu Nauczyciela Roku 2019 nominowano 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie, kilka dni po obchodzonym 5 października Światowym Dniu Nauczyciela, a przed obchodzonym w Polsce 14 października Dniu Edukacji Narodowej.

Z tej okazji marszałek Senatu Stanisław Karczewski w odczytanym podczas uroczystości liście, składając życzenia laureatom konkursu oraz wszystkim nauczycielom, odwołał się do słów Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dziękował im za "trud udzielania najlepszych informacji podopiecznym", za "nadawanie zbawiennymi wskazówkami ogłady wychowankom" i za "cierpliwe przygotowanie ich do wszystkiego co w życiu potrzebne".

"Wszystkim Państwu, którzy reprezentujecie bardzo piękny i użyteczny dla ludzi stan nauczycielski, z którego wyszło tylu mistrzów najlepszych umiejętności, niechaj towarzyszy poczucie dumy z wyboru tego właśnie zawodu. Niechaj wykonywana praca daje godziwe wynagrodzenie i przynosi wiele satysfakcji" – napisał marszałek Senatu.

O tym, że nauczyciele powinni dobrze zarabiać mówiła też obecna na uroczystości wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.

"Szkoła polska jest w bardzo trudnym momencie. Robicie rzeczy wyjątkowe, robicie je z pasji" – wskazała. "Powinniście być za swoją pracę dobrze wynagradzani, powinniście mieć ze swojej pracy także satysfakcję materialną. (...) Mam nadzieję, że tak się stanie, że płaca nauczycieli będzie podniesiona, a wszystkie dodatkowe godziny będą dodatkowo opłacane, byście mieli swobodę zajmowania się tym, co jest dla was najważniejsze, tym, co jest waszą pasją, czyli uczeniem dzieci".

Kidawa-Błońska mówiła też, że bardzo ważne jest, by nauczyciele mieli swobodę w nauczaniu oraz by szkoła była wolna od polityki.

Na uroczystości głos zabrał też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Mówił, że z dłuższej perspektywy widać, jak wielką rolę w kształtowaniu rzeczywistości mają nauczyciele.

"Możemy tylko żałować, że rola nauczycieli nie jest wystarczająco doceniana. Być może to jest jeden z większych błędów naszej transformacji, że nauczyciele nigdy nie zostali porządnie docenieni, że nigdy nie postawiono wprost, otwarcie, na edukację (...). Co więcej, czasami można odnieść wrażenie, że zawód nauczyciela i w ogóle edukacja traktowana jest jak kłopot, a nie jak wyzwanie (...), nie jak zadanie, od którego zależy pomyślność Polski, tylko jako kłopot, który przeszkadza w rozwoju innych dziedzin, innych grup zawodowych, być może tych, które są ważniejsze z perspektywy wyborczej" – ocenił Bodnar.

Zauważył, że podczas kwietniowego strajku padło pod adresem nauczycieli sporo krzywdzących słów i ocen, które mogą być traktowane jako akty nienawiści.

"Próbowano wielokrotnie wykorzystać sytuację co celów politycznych, próbowano podzielić, skłócić środowisko i to pomimo tego, że protestujący starali się pokazać, o co im chodzi, dlaczego protestują. Starali się zachować godność, a jednocześnie nie naruszać praw uczniów. Wykazywali troskę o dobo uczniów. I – mam wrażenie – tak postępują i do dzisiaj, płacąc wielką cenę za reformę, za trudne warunki, za piętrzenie się roczników, ale nie tracą przy tym rozsądku, nie odstępują od uczniów, starają się, by to wszystko nie wpłynęło na jakość nauczania, jednocześnie nie rezygnują z walki o interesy oświaty. Chciałbym za to wszystko serdecznie podziękować" – powiedział rzecznik.

Odbierając nagrodę, Zyta Czechowska mówiła, że praca nauczyciela wymaga wiele pokory, wielkiego zaangażowania, a przede wszystkim tego, by być szczerym, prawdziwym i sprawiedliwym.

"Nasi uczniowie, uczniowie szkoły specjalnej, w lot wyeliminują niestety nauczyciela, który nie miałby takich cech. Dlatego wiem, że tylko i wyłącznie pokora doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym dziś jestem" – powiedziała Czechowska.

Zyta Czechowska jest nauczycielką od 22 lat. Pracuje w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Powiedziała, że nauczycielką chciała być od zawsze. Nauczycielkami są też jej dwie siostry.

Pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami rozpoczęła już na pierwszym roku studiów. W swoim życiu zawodowym pomagała też uczniom z zaburzeniami psychicznymi, z próbami samobójczymi czy z kryminalną przeszłością, a także skrzywdzonym przez swoich rodziców czy starsze rodzeństwo. Jest przewodniczącą zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, pracuje w Zespole Nauczycieli Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych.

W swojej pracy wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne. Prowadziła liczne webinary na zaproszenie Stowarzyszenia "Mistrzowie Kodowania". Współpracuje z czasopismem "Matematyka", dla którego przygotowuje kursy online. Tworzy materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest współautorką wieloletniego autorskiego projektu sieci współpracy nauczycieli "Czas TIKa" i projektu "Moje TIKanie". Jako jedna z pierwszych nauczycieli w Polsce wprowadziła do codziennych zajęć w szkole tablety.

Wykłada też na studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki (pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną – PAP) i autyzmu – w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie i na wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Jury konkursu Nauczyciel Roku, na którego czele stoi przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. Stefan M. Kwiatkowski, przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i języka niemieckiego w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie oraz ksiądz Damian Wyżkiewicz, nauczyciel religii z Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie.

Kapituła konkursowa, w której skład wchodzą wszyscy dotychczasowi zdobywcy tytułu Nauczyciela Roku, przyznała też honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymał go piłkarz Jakub Błaszczykowski za działalność charytatywną i wspieranie zdolnych dzieci. Tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku 2019 uhonorowano zaś Maraton Pisania Listów Amnesty International – międzynarodową akcję w obronie praw człowieka.

Konkurs Nauczyciel Roku odbywał się po raz osiemnasty. Zorganizował go tygodnik "Głos Nauczycielski". Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne.

W ubiegłym roku tytuł Nauczyciela Roku otrzymał Przemysław Staroń, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o kulturze oraz historii sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Staroń prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii rozwoju na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.