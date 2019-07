Dariusz Piontkowski przypomniał na konferencji prasowej, że do matur w tym roku przystąpiło około 250 tys. uczniów. Tegoroczna zdawalność matur utrzymała się na bardzo podobnym poziomie, jak w poprzednich latach. Widać więc, że poziom trudności zadań egzaminacyjnych również jest na podobnym poziomie - powiedział minister edukacji. Niestety, nie wszystkim udało się w pierwszym podejściu zdać wszystkie egzaminy; część tych osób będzie mogła zaliczać matury poprawkowo, w sierpniu - dodał.

Dzisiaj od godz. 8 publikowane są wyniki - wszyscy zainteresowani mogą spokojnie przyjrzeć się swoim wynikom - podkreślił minister edukacji. Wskazał jednocześnie, że system został zabezpieczony, wytrzymał ten gwałtowny przybór zainteresowania.

Piontkowski wyraził zadowolenie, że egzaminy na poziomie rozszerzonym również (...) są na dosyć wysokim poziomie. Widać, że maturzyści są uczeni także tych umiejętności, które są potem przydatne w dorosłym życiu - argumentowania, wnioskowania - zauważył. Jego zdaniem, matura na rozszerzonym poziomie wyraźnie pokazuje, że odchodzimy od tzw. testomanii, która dosyć często pojawiała się w opiniach dot. polskiej szkoły. Cieszę się, że ten egzamin przebiegł bez żadnych zakłóceń"- dodał minister.

"Mamy dużą stabilizację systemu"

Faktycznie wszystko sprawnie przeszło i możemy dzisiaj ogłaszać wyniki egzaminu. Mamy dużą stabilizację systemu, który odgrywa istotną rolę - powiedział w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć podczas konferencji podsumowującej tegoroczne matury. Wiceminister edukacji podziękował pracownikom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dyrektorom szkół oraz nauczycielom i członkom zespołów nadzorujących za sprawne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego.

System jest ważnym elementem, który z jednej strony pokazuje w pewien sposób osiągnięte umiejętności, daje przepustkę do tego, żeby studiować. Ale też poszczególne egzaminy, zdawane na poziomie rozszerzonym, stanowią istotny element aplikowania na uczelnie. Na pewno cieszy właśnie to, w jaki sposób uczniowie zdają egzaminy na poziomie rozszerzonym - ocenił Kopeć.

Według wiceministra edukacji z punktu widzenia kluczowych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym widać, że wszystko jest zgodnie z kanonami sztuki egzaminowania. Widać też bardzo dużą stabilizację, jeśli chodzi o przedmioty szczególnie oblegane (...) czyli biologia, chemia. Mamy też pewną stabilizację, jeżeli chodzi o wybory przedmiotów dodatkowych. Widać, że to utrzymuje się na tym poziomie, który był wcześniej - czyli jest to język polski na poziomie rozszerzonym, język angielski, to jest także matematyka czy geografia - wymienił.

Kopeć dodał, że dostrzega takie same jak wcześniej różnice pomiędzy absolwentami liceów ogólnokształcących i techników. Tutaj mamy pewne różnice co do wyboru egzaminu dodatkowego. Czyli mamy pewne przesunięcia, ale to jest w ramach tych tendencji, które były wcześniej - powiedział. Widzimy stabilizację i to, że ten system funkcjonuje niezwykle sprawnie - ocenił.