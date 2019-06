Prezydent Duda podkreślił podczas zorganizowanego w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim spotkania, że cieszy go obecność młodych ludzi z USA. Jak powiedział, zwracając się do gości: "to państwo jesteście tym młodym pokoleniem, które za kilka lat zacznie kształtować Stany Zjednoczone. To państwo skończycie studia, rozpoczniecie pracę w biznesie, w amerykańskiej administracji i staniecie się w przyszłości liderami".

Chciałbym, żebyście wywieźli z Polski jak najlepsze wspomnienie, żebyście Polskę uważali za państwo wartościowe - przede wszystkim państwo wartościowe w ludzi, z którymi warto utrzymywać dobrą relację - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał również o swojej wizycie w USA, która rozpoczyna się w tym tygodniu. Zaznaczył, że zależy mu na tym, żeby "tak, jak w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też poprzeczka była stawiana wysoko" oraz żeby "rozwijała się współpraca pomiędzy naszymi państwami".

Jak dodał, liczy również na to, że jego spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem podczas zbliżającej się wizyty "przyczyni się do rozwoju współpracy gospodarczej i militarnej" pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.