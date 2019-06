Jak poinformowała PAP Janina Wróblewska z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, zajęcia ze względu na wysoką temperaturę zostały skrócone w środę w trzech Zespołach Edukacyjnych – nr 5, 6 i 9, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ekologicznych.

Julian Szambelan z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. poinformował PAP, że nie ma w tym zakresie norm, ale dyrektorzy szkół mogą skorzystać z takiej możliwości, co regulują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.

Jeśli dyrekcja danej placówki uzna, że w pomieszczeniach jest tak ciepło, że zagraża to zdrowiu uczniów, wniosek o skrócenie zajęć bądź ich zawieszenie kieruje do organu prowadzącego, czyli najczęściej samorządu i to on podejmuje decyzję.

Do lubuskiego kuratorium oświaty jak na razie informacje o skróceniu zajęć wpłynęły z Zielonej Góry. Szambelan nie wykluczył, że w regionie szkół skracających lekcje z powodu upałów może być więcej, a stosowne informacje na ten temat będą spływały do kuratorium w późniejszym terminie.

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, które obejmuje kilka województw, m.in. całe woj. lubuskie. Zgodnie z prognozami temperatura może się wahać od 29 do 32 st. Celsjusza. W nocy minimalna wyniesie od 16 do 18 st.

Na Ziemi Lubuskiej upały panują od kilku dni. Na czwartek synoptycy zapowiadają dla regionu kolejny upalny dzień oraz burze.