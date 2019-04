- Z dużą radością możemy poinformować, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzone klasyfikacje. W związku z tym wszyscy uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego - powiedziała Ostrowska. - Jedynie w 200 przypadkach doszło do sytuacji, że to dyrektor szkoły wziął na siebie obowiązek sklasyfikowania uczniów.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończył się 26 kwietnia, czyli w ubiegły piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły. Ukończenie szkoły jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Uczeń, który nie został sklasyfikowany nie otrzyma promocji, czyli musi powtórzyć rok nauki.

Nie we wszystkich szkołach takie rady odbyły się przed 26 kwietnia ze względu na strajk nauczycieli.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, może to zrobić dyrektor. W przypadku, gdy nie zrobi tego także dyrektor prawo do klasyfikacji uczniów otrzyma nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. W nowelizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek na konferencji prasowej podał, że na mocy nowelizacji dyrektorzy 196 szkół sklasyfikowali 15,5 tys. uczniów.

MEN w komunikacie podało, że w żadnej ze szkół nie było konieczności zastosowania przepisów dotyczących sytuacji, w której klasyfikacji końcowej tegorocznych absolwentów dokona nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.