Rzecz działa się w szkole podstawowej w Dobczycach, która wcześniej gościła - w ramach międzynarodowej organizacji studentów AIESEC - studentów m.in. z Chin i Indii.

"Problem zaczął się, gdy w październiku ubiegłego roku przyjechali do niej wolontariusze z Algierii. Warsztaty w podstawówce (podczas lekcji angielskiego i pod opieką nauczyciela tego przedmiotu) mieli prowadzić przez dwa tygodnie. Skończyły się po trzech dniach, gdy w szkole pojawili się wizytatorzy z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Ktoś zadzwonił do kuratorium i poskarżył się, że dzieci w szkole uczą się pisać swoje imiona i nazwiska po arabsku", opisuje Gazeta.pl.

Po kontroli, Dorota Skwarek, Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli, uznała, że dyrektorka, dopuszczając do prowadzenia zajęć przez studentów z Algierii, "nie zapewniła bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniom". Wolontariusze nie pochodzą z krajów o kulturze anglosaskiej, dyrektorka nie sprawdziła ich kwalifikacji pod kątem znajomości angielskiego i prowadzenia warsztatów – można przeczytać w piśmie rzecznika.

Skwarek wszczęła też postępowanie dyscyplinarne i wnioskuje o zwolnienie dyrektorki z pracy.

– Dobrze, że nie karę śmierci – komentuje dyrektorka Aleksandra Sutkowska. I tłumaczy: – Nie skontrolowałam kwalifikacji wolontariuszy, bo robi to przysyłająca ich organizacja. Wcześniej w szkole też nikt tego nie kontrolował i nie został z tego tytułu pozbawiony pracy.

Zanim AISEC przyśle do szkoły wolontariuszy, podpisuje z nią umowę. Dotyczy ona przekazania organizacji darowizny w wysokości 350 zł. Płaci ją komitet rodzicielski, co – jak podkreśla dyrektorka – jest równoznaczne ze zgodą rodziców na uczestnictwo dzieci w zajęciach. To za te pieniądze AIESEC przeprowadza rekrutację wolontariuszy. Sprawdza ich znajomość języka i umiejętność prowadzenia lekcji. źródło: Gazeta.pl

– W Krakowie działamy tak od 40 lat. Dzięki programowi zagraniczni studenci gościli w setkach krakowskich szkół. Nigdy wcześniej nie było z tego tytułu żadnych problemów – kwituje Sofia Turczyniak z AIESEC.

W maju Sutkowską czeka komisja dyscyplinarna. Zanim nauczyciel zostanie przed nią postawiony, prowadzone jest wobec niego postępowanie wyjaśniające. Dyrektorce nie było dane w nim uczestniczyć. Wszystkie wezwania z kuratorium przychodziły do niej po terminie. Jedno z nich – z datą wysłania 27 grudnia 2018 roku – informowało o przesłuchaniu… 9 grudnia 2018 roku. źródło: Gazeta.pl