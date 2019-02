W liście wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreślił, że w tym roku samorządom przekazano już dwie raty subwencji oświatowej, zaś do 25 lutego otrzymają one kolejną ratę na marzec - w podwójnej wysokości - i mogą niezwłocznie wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia.

Resort przypomniał w komunikacie, że tegoroczna subwencja oświatowa jest o 6,6 proc. wyższa w stosunku do poprzedniego roku, czyli o ponad 2,8 mld zł.

"W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań. Jednym z nich jest podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 proc. od 1 stycznia 2019 roku, z uwzględnieniem skutków przechodzących na rok 2019 podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 kwietnia 2018 r." - napisano w komunikacie.

Jak zaznaczono środki na podwyżki dla nauczycieli zostały zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W piśmie do samorządów podkreślono również konieczność ponownego sprawdzenia poprawności danych statystycznych, które zostały przyjęte do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

Resort zaznaczył, że od 1 marca tego roku nie będzie już funkcjonował dotychczasowy System Informacji Oświatowej (tzw. stare SIO). "Od tego momentu jedynym źródłem danych o systemie oświaty, używanych także - począwszy od roku 2020 - na potrzeby podziału części oświatowej subwencji ogólnej, będzie zmodernizowane tzw. nowe SIO."

MEN zaznaczył, że bardzo ważne jest, by w nowym Systemie Informacji Oświatowej znalazły się kompletne i zgodne ze stanem faktycznym dane. "Tylko rzetelnie przekazane za pośrednictwem nowego SIO informacje zagwarantują prawidłowe ustalanie kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego" - napisano.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała 8 lutego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z nim płace zasadnicze nauczycieli wzrosną od 1 stycznia 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto.

Szefowa MEN jest zobowiązana do wydania co roku takiego rozporządzenia. Zawiera ono tabelę z kwotami minimalnych stawek określonych dla wszystkich czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli i poziomu ich wykształcenia (wyróżniono trzy takie poziomy: magistra z przygotowaniem pedagogicznym, magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjata z przygotowaniem pedagogicznym oraz licencjata bez przygotowania pedagogicznego).

Najwyższe podwyżki otrzymają osoby z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Grupa ta stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli.

Z tabeli wynika, że wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy będzie wynosiło: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2611 zł (wzrost o 124 zł), nauczyciela mianowanego – 2965 zł (wzrost o 141 zł) i nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł (166 zł).

Samorządy mają obowiązek wypłacić podwyżkę nie później niż w trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok z wyrównaniem od 1 stycznia.

Tegoroczna podwyżka wynagrodzeń to efekt zwiększenia o 5 proc. w ustawie budżetowej na 2019 r. kwoty bazowej dla nauczycieli służącej do wyliczenia ich tzw. średniego wynagrodzenia. Jest to druga z trzech zapowiedzianych podwyżek.