Z taką inicjatywą wystąpił zarząd miejscowości Riomaggiore w krainie Cinque Terre na Riwierze Liguryjskiej, uważanej za perłę turystyki we Włoszech. Miasteczko liczące około 1800 mieszkańców pustoszeje.

W miejscowej szkole jest coraz mniej dzieci, co prowadzi do tego, że uczą się one w łączonych klasach. Często, nawet co miesiąc, zmieniają się nauczyciele. Wywołuje to protesty rodziców zaniepokojonych brakiem ciągłości pracy dydaktycznej.

Ta kryzysowa sytuacja sprawiła, że burmistrz Fabrizia Pecunia postanowiła wyasygnować fundusze, by zachęcić rodziny do posłania dzieci do lokalnej szkoły. - Mamy obowiązek zaoferować najwyższy poziom edukacji, jeśli chcemy, aby rodziny dalej mieszkały w Cinque Terre - powiedziała burmistrz.

Jak podkreśliła, "szkoła jest najważniejszą wartością dla utrzymania wspólnoty i naszej tożsamości kulturowej".