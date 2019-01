- Kiedy przyjechaliśmy do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", okazało się, że ze strony ZNP pojawiła się znaczna grupa osób. Te osoby nie były potwierdzone, nie były zgłoszonymi uczestnikami naszych rozmów – poinformowała Anna Ostrowska. - W związku z tym, że ta grupa jest liczna minister Anna Zalewska poprosiła o wyznaczenie przedstawicieli tej grupy – wskazała.

Dodała, że "przedstawiciele ZNP są zaproszeni na godz. 13.00". Wtedy – powiedziała – minister Zalewska "zejdzie do tej grupy, która w tej chwili czeka". - Mamy nadzieję, że ZNP będzie chciało dołączyć do rozmów – dodała.

- W tej chwili trwają spokojne, merytoryczne rozmowy. ZNP zostało zaproszone, czekamy, aż dołączą do spotkania – podkreśliła rzeczniczka resortu. - Szanujemy związkowców, nauczycieli i przedstawicieli; na podstawie chociażby tego, co mówiła "Solidarność", która (...) prosiła minister Zalewską, aby podtrzymała swoją prośbę, skierowaną do ZNP, żeby rozmowy były kontynuowane z przedstawicielami – wskazała.