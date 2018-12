Nauczyciele podkreślają, że ich wynagrodzenie wynosi od 1751 zł netto (dla stażysty) do 2377 zł (dla nauczyciela dyplomowanego).

Uzasadniając swoje postulaty napisali w apelu: „W dniach 17.12–21.12 bierzemy zbiorowe L4. Żądamy 1000 zł podwyżki od 1.02.2019 r. Jeżeli rząd nas nie wysłucha, akcję powtarzamy po Nowym Roku. Mamy dość niskich zarobków i coraz trudniejszych warunków pracy. Nie czekajmy na związki zawodowe, bo efekty ich pracy są marne i niewidoczne. Zjednoczmy się na dole!”.

Ich akcja jest szczególnie widoczna we Wrocławiu. Do końca tygodnia co najmniej dwanaście przedszkoli będzie tam zamkniętych z powodu braków kadrowych.

- Generalnie odczuwamy ogromne wsparcie i zrozumienie wśród rodziców - mówi RMF.FM dyrektor jednego z tamtejszych przedszkoli, Katarzyna Głowik-Jamróz. Uważa, że nauczyciele mają prawo do tej formy protestu, znaleźli się w sytuacji bez wyjścia.

Problemy z kadrą były także w dziewięciu wrocławskich szkołach, gdzie odwołano część zajęć.

Podobnie w Łodzi. Np. w Szkole Podstawowej nr 55 na zwolnieniu było 27 nauczycieli. - Gdy brakuje pedagogów łączymy klasy i organizujemy zajęcia opiekuńcze, prosimy o współpracę również rodziców - wyjaśnia wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. - Mogę zapewnić jako organ prowadzący, że dołożymy wszelkich starań, żeby każda placówka edukacyjna i każde przedszkole było w tym czasie czynne.

Według ministerstwa edukacji, na ponad 39 tys. publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - 13 przedszkoli nie funkcjonowało z powodu nieobecności nauczycieli.

W 17 placówkach szkolnych odbyły się zajęcia opiekuńcze dla uczniów. W kilku szkołach dyrektor zapewnił zastępstwo, lekcje odbywały się normalnie. W jednej szkole uczniowie nie przyszli na zajęcia. Zdaniem MEN to sytuacja niedopuszczalna, która zostanie wyjaśniona w trybie pilnym.