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[QUIZ] Banalny test z historii dat Polski i świata. Mniej niż 10/10 to wstyd

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 19:47
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[QUIZ] Banalny test z historii dat Polski i świata. Mniej niż 10/10 to wstyd/Shutterstock
Zapraszamy do udziału w quizie, który sprawdzi Twoją wiedzę na temat kluczowych wydarzeń w historii. Czy potrafisz przypisać właściwe daty do najważniejszych momentów w dziejach Polski i świata?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaquizdaty
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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