Prezydent przypomniał, że maturzyści rozpoczynają "dziś jeden z najważniejszych egzaminów". Długo przygotowywaliście się do tej chwili. Matura to podsumowanie Waszej szkolnej nauki, ale również początek nowego etapu w życiu - mówił. Zaznaczył, że matura to "klucz do przyszłych studiów i pracy".

Chcemy zapewnić, że jesteśmy z Wami i trzymamy za was kciuki - powiedziała w nagraniu pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Także rodzice i nauczyciele z pewnością przeżywają ten dzień i bardzo was wspierają - dodała.

Wykorzystajcie dobrze swoją wiedzę, pokażcie, że jesteście gotowi podjąć to wyzwanie - mówiła pierwsza dama zwracając się do maturzystów. Uwierzcie w siebie i nie dajcie się zaskoczyć - dodała.

Polska czeka na Was, na Wasze talenty, na Waszą wiedzę i kreatywność - powiedział w nagraniu prezydent dodając, że będą oni "budować przyszłość Rzeczypospolitej".

Para prezydencka przesłała maturzystom także pozdrowienia, życzenia "świetnych wyników na maturze" oraz "dobrych życiowych wyborów".

Na stronie pod klipem został zamieszczony także tekst z życzeniami od pary prezydenckiej.

W piątek 4 maja rozpoczynają się matury. Ponad 274 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników, którzy chcą poprawić swój wynik. Jest ich około 8 tys. Dlatego wszystkich przystępujących w piątek do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym będzie ponad 282 tys.