Ulubionym autorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest zdecydowanie Adam Mickiewicz. Rok temu maturzyści analizowali czwartą część "Dziadów", pięć lat temu - część trzecią, która pojawiła się na egzaminie także w 2007 roku. Poza tym w 2011 roku do wyboru była analiza wierszy, w tym "Gdy tu mój trup..." Mickiewicza. Od 2005 roku - kiedy CKE udostępnia arkusze maturalne - zdarzyło się aż sześć sesji egzaminacyjnych, w czasie których tematem wypracowań na poziomie podstawowym były dzieła Mickiewicza.

Jednym z ulubionych dzieł CKE są także "Chłopi" Władysława Reymonta, które pojawiły się na maturze w 2009 i 2006 roku. Trzykrotnie uczniowie zmagali się z "Lalką" Bolesława Prusa, która pojawia się na maturze z częstotliwością 3-4 lat: w 2008, 2012 i 2015. Dwa razy CKE postawiło na "Granicę" Zofii Nałkowskiej: w 2011 i 2007 roku. I podobnie dwa razy tematy oparto na "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego: w 2007 i 2013. Nałkowska i Żeromski po kilkuletniej nieobecności mogą więc w tym roku powrócić na egzamin z polskiego.

Co ciekawe, od 2005 roku tylko raz na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym nie pojawiło się dzieło z jednej z dwóch epok: romantyzm i pozytywizm. W 2010 roku maturzyści mieli do wyboru wypracowanie na temat "Świętoszka" Moliera i "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall.

Bardzo rzadko na maturze pojawiają się dzieła zagraniczne. W ciągu 11 lat zdarzyło się to zaledwie trzy razy! W 2010 roku do wybory był "Świętoszek" Moliera, zaś w 2006 - "Makbet" Szekspira. Dwa lata temu dość zaskakująco pojawił się wiersz Elizabeth Bishop w przekładzie Stanisława Barańczaka. Obstawiana co roku przez maturzystów "Dżuma" Alberta Camus nie pojawiła się na maturze na poziomie podstawowym ani razu od 2005 roku.

W ciągu 12 lat ledwie pięć razy zdarzyło się, by do wyboru był temat opierający się na wierszach. Stało się tak rok temu ("Dałem słowo" Zbigniewa Herberta), w 2011 ("Gdy tu mój trup..." Adama Mickiewicza i "Światło w ciemnościach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), 2008 roku ("Oda do młodości" Adama Mickiewicza i "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy-Tetmajera), a także cztery lata temu temu, kiedy maturzyści analizowali wiersz "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w zestawieniu z fragmentem "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej. Ostatnie dwa lata to jedyny przypadek, by wiersze zdarzyły się dwa lata pod rząd.

Zestawienie lektur, które pojawiały się na maturze z polskiego w kolejnych latach:

2016: "Dziady" część IV oraz wiersz Zbigniewa Herberta "Dałem słowo"

2015: "Lalka" Bolesława Prusa oraz wiersz Elisabeth Bishop "Ta jedna sztuka"

2014: "Potop" Henryka Sienkiewicza oraz "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

2013: "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego + "Gloria Victis" Elizy Orzeszkowej oraz "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

2012: "Dziady" część III oraz "Lalka" + "Ludzie bezdomni"

2011: "Gdy tu mój trup..." Adama Mickiewicza + "Światło w ciemnościach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz "Granica" Zofii Nałkowskiej

2010: "Świętoszek" i "Zdążyć przed Panem Bogiem"

2009: "Chłopi" i "Pan Tadeusz"

2008: "Oda do młodości" Adama Mickiewicza + "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz "Lalka"

2007: "Dziady" część III oraz "Przedwiośnie" + "Granica"

2006: "Makbet" i "Chłopi"

2005: "Potop" i "Kordian"