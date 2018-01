Co można uzyskać dzięki wynalazkowi



Zaletą wynalazku jest prosty, ekologiczny i ekonomiczny sposób pozyskiwania dwóch biologicznie aktywnych substancji - alantoiny i szikoniny wraz z cennymi polifenolami o właściwościach antyoksydacyjnych z rośliny Echium italicum L. z zastosowaniem dwojakiego rodzaju ekstrakcji korzeń-woda i kora korzenia-olej lniany. Roślina Echium italicum L. jest naturalnym surowcem zawierającym optymalnie wysokie zawartości obu wymienionych substancji.

Pozyskany w opatentowany sposób preparat ma prosty skład z zawartością substancji aktywnych alantoiny i szikoniny wspomaganych dodatkowo przez antyoksydanty i składniki oleju lnianego: nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, głównie witaminę F. Dzięki temu wykazuje dużą skuteczność w leczeniu chorób dermatologicznych oraz posiada właściwości pielęgnacyjne skóry. Znajduje zastosowanie w szczególności: w leczeniu ran, oparzeń różnej etiologii, zakażeń bakteryjnych i grzybiczych skóry, pielęgnacji skóry w łuszczycy, trądziku czy też pielęgnacji skóry podrażnionej, wysuszonej oraz skłonnej do stanów zapalnych. Przeprowadzone badania in vitro na komórkach ludzkich fibroblastów wykazały pozytywny efekt preparatu na proliferację komórek, a zarazem brak jego właściwości toksycznych.

Istota wynalazku



Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania preparatu do leczenia i pielęgnacji skóry z ekstraktów z korzenia żmijowca włoskiego Echium italicum L., będących źródłem biologicznie aktywnych substancji jak: alantoina, szikonina, czy też polifenole. Preparat otrzymany opatentowanym sposobem znajduje zastosowanie w szczególności: w leczeniu ran, oparzeń różnej etiologii, zakażeń bakteryjnych i grzybiczych skóry, pielęgnacji skóry w łuszczycy, trądziku czy też pielęgnacji skóry podrażnionej, wysuszonej oraz skłonnej do stanów zapalnych.

Znane jest zastosowanie alantoiny jako substancji czynnej w różnego rodzaju preparatach dermatologicznych i pielęgnacyjnych w postaci maści lub zasypek służących do pielęgnacji skóry, zarówno dorosłych, jak i dzieci, a nawet niemowląt.

Znane jest również zastosowanie alantoiny w kosmetyce, przykładowo do produkcji nawilżających i zmiękczających skórę emulsji płynnych, kremów, żeli pod prysznic, antyperspirantów, a także kosmetyków pielęgnacyjnych dla dzieci. Jak podaje Fedoreyev i wsp. w artykule „Production of alantoin, rabdosiin and rosmarinic acid in callus cultures of the seacoastal plant Mertensia maritima (Boraginaceae)” (Plant Cell Tiss. Organ. Cult., 2012, 110:183-188) alantoina znalazła zastosowanie w ponad 1300 preparatach kosmetycznych.

Alantoina stosowana w większości dostępnych na rynku preparatów pozyskiwana jest na drodze syntezy chemicznej. Jest to proces względnie skomplikowany. Z kolei znane sposoby wyizolowania alantoiny z ekstraktów roślin powszechnie występujących w Polsce, takich jak żywokost lekarski, ograniczają się do otrzymywania tylko allantoiny, jako głównej substancji aktywnej występującej w tym surowcu, stąd preparaty zawierające alantoinę pochodzącą z tego rodzaju źródeł, np. maść żywokostowa czy żele żywokostowe, często pozbawione są innych komponentów o działaniu leczniczo pielęgnacyjnym.

Inną substancją aktywną pochodzenia roślinnego mającą istotne znaczenie dla funkcjonowania prawidłowych mechanizmów naprawczych skóry jest czerwony barwnik obecny w korzeniach - szikonina.

Jak podają m.in. Papageorgiou i wsp., w artykule „The chemistry and biology of alkannin, shikonin, and related naphthazarin natural products” (Angew. Chem. Int. Ed., 1999, 38:270-300); Ge i wsp., w artykule „Effects of rare earth elements on the growth of Arnebia euchroma cells and the biosynthesis of shikonin” (Plant Growth Regul., 2006, 48:283-290); Chen i wsp., w artykule „Cellular pharmacology studies of shikonin derivatives” (Phytother. Res., 2002, 16:199-209) czy też Zare i wsp., w artykule „Bioprocess engineering of Echium italicum L.: induction of shikonin and alkannin derivativers by two-liquid-phase suspension cultures” (Plant Cell Tiss. Organ. Cult., 2010, 100:157-164), szikonina wykazuje silną aktywność przeciwzapalną, przeciwnowotworową, przeciwzakrzepową oraz przeciwbakteryjną, zwłaszcza w stosunku do bakterii Gram-dodatnich.

Celem wynalazku było opracowanie, prostego, ekologicznego i ekonomicznego sposobu pozyskiwania biologicznie aktywnych substancji głównie alantoiny i szikoniny, wzbogaconych o polifenolowe substancje antyoksydacyjne z jednego, naturalnego surowca, służących do opracowania prostego składu preparatu o dużej skuteczności leczenia chorób dermatologicznych i właściwościach pielęgnacyjnych skóry.

Potencjał komercjalizacji



Preparat nadaje się do wdrożenia w postaci leczniczej emulsji typu maść. Produkt może konkurować z innymi preparatami pochodzenia naturalnego (jedno lub wieloskładnikowymi) głównie bazującymi na surowcu roślinnym jakim jest żywokost.



Planujemy wdrożenie na rynek w pełni opracowanego (we współpracy z przedsiębiorcą) preparatu. Planowaną ścieżką komercjalizacji wynalazku jest udzielnie licencji krajowemu producentowi. Udzielenie licencji, a także ewentualna późniejsza współpraca w celu modyfikacji czy ulepszenia produktu, będzie korzystna zarówno z biznesowego, jak i naukowego punktu widzenia. Zespół naukowy, będzie miał szansę na nawiązanie efektywnej współpracy badawczo–rozwojowej i możliwość przełamania negatywnych stereotypów na linii nauka–biznes.