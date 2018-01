Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Wynalazek dotyczy opracowania nowego implantu wykonanego z tytanu oraz techniki operacyjnej leczenia zerwania więzadła krzyżowego u psów. Powyższa dolegliwość to niebagatelny problem, z którym borykają się właściciele czworonogów, stanowi bowiem przyczynę ok. 80% przypadków kulawizny kończyny miednicznej u psów. Tytanowy implant po wszczepieniu w kość piszczelową psa zmienia biomechanikę stawu kolanowego i po około 48- 72h od zabiegu wszczepienia implantu, zwierzę będzie mogło się normalnie poruszać. Dotychczas lekarze weterynarii stosowali przy tego typu urazach u zwierząt metody tzw. zewnątrztorebkowe lub wszczepiali implanty innego typu. Nowy implant wymagać będzie tylko 2 wkrętów od strony przedniej kości zamiast, jak w dotychczas stosowanych - 6 wkrętów.

Istota wynalazku

Wynalazek dotyczy tytanowego implantu wraz ze specjalnie zaprojektowana prowadnicą, która pozwoli na zamocowanie go w kości piszczelowej psów, dotkniętych zerwaniem więzadłem krzyżowym. Taki implant zmienia biomechanikę kolana psa i pozwala na szybki, skuteczny i długotrwały powrót na całkowitej sprawności psów. Implanty są różnych rozmiarów. w zależności od wielkości i masy psa. Implant jest wprowadzany i zamocowany w kości za pomocą specjalnie zaprojektowanej prowadnicy. Do zamocowania implantów potrzebne są tylko 2 tytanowe śruby. Taki implant ma porowatą strukturę i jest produkowany przy użyciu druku 3D. Dzięki swojej porowatej strukturze po 6-8 tygodniach tkanka kostna przerasta przez implant i zakotwicza go w kości na stałe. Zespół uzyskał ochronę patentową na wzór implantu o nr 225989 w czerwcu 2017 roku co dodatkowo potwierdza nowatorskość implantu do leczenia zerwanego więzadła krzyżowego kolana u psów.

Potencjał komercjalizacji

Tytanowe implanty wraz z kompatybilnym instrumentarium operacyjnym są już aktualnie wytwarzane przez firmę "ChM sp. z o. o.". Firma ta była zainteresowana produkcją od początku procesu procedury zgłaszania patentu. Obecnie implanty są w ofercie handlowej firmy "ChM sp. z o. o." i sprzedawane w Polsce,producent też jest w trakcie przygotowania patentu Europejskiego i docelowo planuje sprzedaż w różnych krajach Europy.